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27 Серпень 2019, Київ 21:32
Донбас.Реалії

150-летие Донецка: стихи про «Гиви» и украинские листовки

День рождения Донецка и День шахтера. 2019 год.

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(Друкуємо мовою оригіналу)

В последнее воскресенье августа в Донецке традиционно празднуют День города и День Шахтера. В этом году они совпали с Днем независимости Украины, о котором в Донецке упоминать опасно. С утра в городе были выставки и спортивные соревнования, а вечером – праздничный концерт и салют. Не обошлось без пропаганды «русского мира» и «великого будущего республики». Зачем в оккупированном городе, где уже давно снизился уровень добычи угля, а шахты заливаются водой, профессиональный праздник превращают в политический фарс? Чем в этом году дончанам запомнятся праздничные выходные? Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказали жители Донецка.

150-летие города Донецка. Здесь всегда день города и день шахтера праздновались с размахом, а теперь для группировки «ДНР» – это шанс напомнить жителям оккупированных городов, как радостно они живут. Ведь если праздник есть, значит, жизнь продолжается. А это один из любимейших праздников дончан. Чуть ли не на каждых 100 метрах можно увидеть атрибутику группировки «ДНР» – флаги, надписи, поздравительные баннеры. Вот как оформлен Донецк в день своего 150-летия:

Символика почти на каждых 100 метрах
Символика почти на каждых 100 метрах
Оформление Донецка ко Дню города
Оформление Донецка ко Дню города
Весь город в атрибутике группировки «ДНР»
Весь город в атрибутике группировки «ДНР»

Утром представители группировки «ДНР» вместе с гостями из Москвы и Санкт-Петербурга почтили память «отца основателя» города Донецка Джона Юза, заявив, что благодарны ему, что он выбрал именно «их святую землю для производства». Здесь же показательно с днем города поздравили многодетную семью, дончанку, которая только получила «паспорт» группировки «ДНР», и пару, которая расписалась в этот день.

Парк кованных фигур пополнился очередным экспонатом – аркой, которую создали кузнецы Донбасса специально ко дню рождения города. Арка 7 метров в ширину и 4 метра в высоту состоит из 15 кованых роз и 150 листьев, а «во лбу звезда горит». Вот такой дизайнерский подход – закрепить по центру кованной арки звезду с символами группировки «ДНР».

«во лбу звезда горит»
«во лбу звезда горит»
Размеры арки: 4 метра высоты и 7 метров ширины
Размеры арки: 4 метра высоты и 7 метров ширины
Роза – символ города Донецка
Роза – символ города Донецка

Не обошлось и без традиционных выставок. Каждый год организаторы придумывают что-то новое, неординарное. Вот в 2017 году устроили для жителей оккупированного Донецка выставку водовозок, в этом – презентацию библиотечных услуг города у памятника Александру Пушкину. Один из стендов – о книжных новинках. Тут и очерки об истории группировки «ДНР», и книга о «Гиви», на любой вкус.

Книги о Донбассе
Книги о Донбассе
Стенд с детскими книгами
Стенд с детскими книгами

Для детей в День города – праздничная театрализованная программа «Волшебная страна детства», уличный цирк и концертная программа – с танцами в сарафанах, в основном, правда, под русские народные песни.

Не обошлось без русских народных танцев
Не обошлось без русских народных танцев

А также в программе празднования выставка цветов, ярмарка изделий хенд-мейд, фестиваль национальных кухонь, соревнования по мини-футболу, шахматам, шашкам, гиревому спорту, стритболу, перетягиванию каната, легкоатлетический пробег «Алые розы Донецка» и даже выставка собак. Хоть тут обошлись без символики и истории группировки «ДНР», что странно.

Выставка собак
Выставка собак
Выставка композиций из цветов
Выставка композиций из цветов

На вечерний праздничный концерт в этом году пригласили очередных звезд российского шоу-бизнеса. В 2015 году шахтеров и всех дончан поздравлял земляк Иосиф Кобзон, который очень активно поддерживал про-российских боевиков. В этом году на сцене в парке Щербакова пели Тимур Родригез, группа Марсель и певица Боронина. И это явно не самые известные российские певцы. К примеру, на Боронину в инстаграме подписано всего 277 тысяч подписчиков. Для сравнения, на Ольгу Бузову – 16,3 млн. подписчиков, Ани Лорак – 5,8 млн. Да и на Викторию Дайнеко, которая здесь была раньше, 965 тысяч. То есть разница ощутима. А группа «Марсель», судя по афише на сайте, – частые гости оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

На дневном концерте людей было немного
На дневном концерте людей было немного
На салют обещали более 1000 зарядов
На салют обещали более 1000 зарядов

На салют обещали более 1000 зарядов всех цветов радуги, чтобы озарить небо Донбасса.

Интересно, что в это же время в оккупированных городах расклеили поздравления ко Дню Независимости Украины. На админ-зданиях и в жилых кварталах появились постеры на русском языке.

У Донецьку та Луганську з'явилась українська символіка
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У Донецьку та Луганську з'явилась українська символіка

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