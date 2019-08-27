(Друкуємо мовою оригіналу)

В последнее воскресенье августа в Донецке традиционно празднуют День города и День Шахтера. В этом году они совпали с Днем независимости Украины, о котором в Донецке упоминать опасно. С утра в городе были выставки и спортивные соревнования, а вечером – праздничный концерт и салют. Не обошлось без пропаганды «русского мира» и «великого будущего республики». Зачем в оккупированном городе, где уже давно снизился уровень добычи угля, а шахты заливаются водой, профессиональный праздник превращают в политический фарс? Чем в этом году дончанам запомнятся праздничные выходные? Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказали жители Донецка.

150-летие города Донецка. Здесь всегда день города и день шахтера праздновались с размахом, а теперь для группировки «ДНР» – это шанс напомнить жителям оккупированных городов, как радостно они живут. Ведь если праздник есть, значит, жизнь продолжается. А это один из любимейших праздников дончан. Чуть ли не на каждых 100 метрах можно увидеть атрибутику группировки «ДНР» – флаги, надписи, поздравительные баннеры. Вот как оформлен Донецк в день своего 150-летия:

Утром представители группировки «ДНР» вместе с гостями из Москвы и Санкт-Петербурга почтили память «отца основателя» города Донецка Джона Юза, заявив, что благодарны ему, что он выбрал именно «их святую землю для производства». Здесь же показательно с днем города поздравили многодетную семью, дончанку, которая только получила «паспорт» группировки «ДНР», и пару, которая расписалась в этот день.

Парк кованных фигур пополнился очередным экспонатом – аркой, которую создали кузнецы Донбасса специально ко дню рождения города. Арка 7 метров в ширину и 4 метра в высоту состоит из 15 кованых роз и 150 листьев, а «во лбу звезда горит». Вот такой дизайнерский подход – закрепить по центру кованной арки звезду с символами группировки «ДНР».

Не обошлось и без традиционных выставок. Каждый год организаторы придумывают что-то новое, неординарное. Вот в 2017 году устроили для жителей оккупированного Донецка выставку водовозок, в этом – презентацию библиотечных услуг города у памятника Александру Пушкину. Один из стендов – о книжных новинках. Тут и очерки об истории группировки «ДНР», и книга о «Гиви», на любой вкус.

Для детей в День города – праздничная театрализованная программа «Волшебная страна детства», уличный цирк и концертная программа – с танцами в сарафанах, в основном, правда, под русские народные песни.

А также в программе празднования выставка цветов, ярмарка изделий хенд-мейд, фестиваль национальных кухонь, соревнования по мини-футболу, шахматам, шашкам, гиревому спорту, стритболу, перетягиванию каната, легкоатлетический пробег «Алые розы Донецка» и даже выставка собак. Хоть тут обошлись без символики и истории группировки «ДНР», что странно.

На вечерний праздничный концерт в этом году пригласили очередных звезд российского шоу-бизнеса. В 2015 году шахтеров и всех дончан поздравлял земляк Иосиф Кобзон, который очень активно поддерживал про-российских боевиков. В этом году на сцене в парке Щербакова пели Тимур Родригез, группа Марсель и певица Боронина. И это явно не самые известные российские певцы. К примеру, на Боронину в инстаграме подписано всего 277 тысяч подписчиков. Для сравнения, на Ольгу Бузову – 16,3 млн. подписчиков, Ани Лорак – 5,8 млн. Да и на Викторию Дайнеко, которая здесь была раньше, 965 тысяч. То есть разница ощутима. А группа «Марсель», судя по афише на сайте, – частые гости оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

На салют обещали более 1000 зарядов всех цветов радуги, чтобы озарить небо Донбасса.

Интересно, что в это же время в оккупированных городах расклеили поздравления ко Дню Независимости Украины. На админ-зданиях и в жилых кварталах появились постеры на русском языке.