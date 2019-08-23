(Друкуємо мовою оригіналу)

Этих людей осудили еще до войны, а сейчас они бы уже вышли на свободу – но их до сих пор держат в тюрьмах. Такова реальность для части заключенных, оставшихся на неподконтрольной Киеву территории. Подконтрольные России администрации не признают решений украинских судов и продолжают удерживать в колониях заключенных, которые по закону уже свободны. Они могли выйти по амнистии или пересмотру, а некоторые вообще не осуждены – они всего лишь в СИЗО. Единственная возможность для таких заключенных – передача их на подконтрольную территорию. Однако, передают далеко не всех.

К Радио Донбасс.Реалии обратились родственники одного из заключенных Донецкой исправительной колонии №124 Михаила Коваленко. Его осудили в 2012 году. Сейчас эта колония подконтрольна группировке «ДНР».

В 2018 году Апелляционный суд Донецка, который сейчас находится в Бахмуте, пересчитал наказание Михаилу согласно «закону Савченко» (один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы). По словам родственников, благодаря этому он должен был выйти на свободу либо в конце лета, либо осенью 2018 года.

Но на подконтрольной «ДНР» части Донбасса его продолжают удерживать в местах лишения свободы, мотивируя это отсутствием «договора с Украиной» о выполнении судебных решений.

Кто они, заложники или нет?

«Обращались, начиная от контролера до руководства колонии. Ответы бессмысленные: от того, что надо защищать «республику» (идти воевать), до того, что они не признают решения судов. Обращались к местным «властям», ссылаясь на пункт 6 Минских соглашений – обмен заложников и удерживаемых лиц всех на всех. Но они отвечают, что заключенные не относятся к заложникам. То есть, нет механизма? Кто они, заложники или нет?», – задаются вопросом родственники.

Они хотели бы знать, могут ли заключенные рассчитывать на обмен в рамках «Минска» – как удерживаемые лица?

Кроме Михаила Коваленко, в этой же колонии находится как минимум еще трое заключенных, которым пересчитали приговор, и они уже могли бы быть на свободе.

Таких людей намного больше, говорит координатор программ «Харьковской правозащитной группы» Андрей Диденко.

В группировках «ЛДНР» не признают не только решения украинских судов, касающихся «закона Савченко» – так же происходит и с амнистией.

Кроме того, на оккупированных территориях зафиксированы факты брутального нарушения прав человека в части содержания под стражей. В частности, есть люди, которые годами находились в СИЗО из-за не расследования их дела, либо из-за не проведения судебного процесса.

Все эти факты правозащитники собирают и передают в Европейский суд по правам человека. Но это не панацея.

На той территории нет прав человека. И это самая сложная проблема

«Это не решает вопрос нарушения прав человека, и лично тех людей, которые в настоящее время находятся на оккупированной территории. Даже решение ЕСПЧ не влияет на их судьбу. На той территории нет прав человека. И это самая сложная проблема», – говорит Андрей Диденко.

Едва ли не единственный вариант для таких заключенных оказаться на свободе – это передача их на подконтрольную Украине территорию, говорит Андрей Диденко. И сейчас периодически такие передачи происходят. Но кто и как решает вопрос – кого передавать, а кого нет, неизвестно.

Каждый шестой из переданных на украинскую территорию – уже на свободе

Такие передачи действительно периодически имеют место, и Радио Донбасс.Реалии на одной из них побывало в марте этого года.

В большинстве своем заключенных на подконтрольную территорию передает группировка «ЛНР». «ДНР» последний раз передавала 13 заключенных еще в декабре 2018. А «ЛНР», начиная с декабря прошлого года, заключенных передавала 6 раз. Всего передала 319 человек. И более 50 из них сейчас уже на свободе после решений судов.

Омбудсмен Людмила Денисова во время передач рассказывала: заключенные сами пишут заявления, что хотят продолжить отбывать наказание на подконтрольной Украине территории. Однако, в группировках блокируют передачу тех, у кого «прописка» – в оккупированных районах Донбасса и Крыма.

«Мы обсудили с представителями так называемой «ЛНР», что они рассмотрят возможность передачи нам тех осужденных, чей адрес регистрации – на территории, которая нам не подконтрольна. Также есть обращения от людей, которые были зарегистрированы в автономной республике Крым», – заявляла в марте этого года Людмила Денисова.

Продолжают ли группировки блокировать передачу заключенных с пропиской в ОРДЛО и Крыму, а также – почему группировка «ДНР» уже практически год не передает заключенных? Эти вопросы мы отправили в офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Ответа пока не получили.

Заключенные – не пленные

Тем временем, рассчитывать заключенным на что-то другое, кроме как на передачу, сложно. Ведь у этих людей нет какого-то особого статуса.

У них нет статуса военнопленных. У них статус просто украинских заключенных

«У них нет статуса военнопленных. Они были лишены свободы не во время боевых действий. То есть, у них статус просто украинских заключенных. Когда они попадают на территорию Украины, их сразу освобождают», – говорит представитель уполномоченного по правам человека в Луганской области Павел Лисянский.

Следующая передача осужденных может пройти в конце августа. Но вновь – лишь на территории Луганской области. Пойдет ли на контакт администрация оккупированного Донецка – неизвестно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).