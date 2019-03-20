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Группировка «ЛНР» передала на подконтрольную правительству Украине территорию 60 осужденных, отбывавших наказание в колониях оккупированных районов Луганской области. Передача состоялась в «серой» зоне вблизи города Счастье.

Эти люди были осуждены еще до 2014 года, и из-за вооруженного конфликта оказались на неподконтрольной территории. Сейчас они изъявили желание отбывать наказание на украинской территории, и сами либо через родственников писали об этом письма украинскому омбудсмену. Среди осужденных, которые были переданы, есть больные туберкулезом, сообщила Людмила Денисова во время передачи в Счастье. Сколько их, омбудсмен не указала. Также на сторону Киева передали четырех человек, которые все время оккупации находились в СИЗО без приговора.

Одна женщина с 2013 года находилась в следственном изоляторе

«Одна женщина, которую мы забрали, она с 2013 года находилась в следственном изоляторе. И еще 3 человека, которые тоже не были все это время осуждены. У некоторых материалы находятся в апелляционном суде, у некоторых дела только будут рассматриваться, потому что не могли за это время следствие провести. С 2014 года все это оставалось без рассмотрения. А теперь, когда есть возможность допросить, исследовать, эти дела будут завершены», – рассказала Людмила Денисова.

После передачи осужденных, их отвезли в Старобельский СИЗО. Кому необходимо – окажут медицинскую помощь, и впоследствии распределят по украинским колониям. Тех, у кого истек срок наказания, после определенных процедур отпустят на свободу. По словам Людмилы Денисовой, таких людей, по предварительным данным, сейчас 10.

В апреле на подконтрольную территорию передадут еще 60 заключенных – Денисова

Жалуются на плохое медицинское обслуживание. На плохое питание

Пообщаться с заключенными журналистам не разрешили. Общались с ними только омбудсмен и ее представители.

«Жалуются на плохое медицинское обслуживание. На плохое питание. А главное – на невозможность общения с родственниками по телефону, посредством переписки, а также на невозможность получить продукты из дома», – рассказал представитель омбудсмена в вопросах соблюдения прав заключенных Вячеслав Петлеваный.

Это уже третья передача осужденных из исправительных учреждений оккупированной территории. Первая состоялась 12 декабря 2018 года. Тогда передали 42 осужденных. Вторая передача состоялась 7 февраля 2019-го. На подконтрольную Украине территорию передали 33 человека.

Как сообщила Денисова, в конце апреля состоится передача еще 60 человек. В целом, по ее информации, 250 осужденных хотят, чтобы их передали на подконтрольную Украине территорию.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)