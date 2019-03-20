60 в'язнів передали з окупованої частини Луганщини на підконтрольну територію України

Угруповання «ЛНР» передало на підконтрольну Україні територію 60 засуджених, які відбували покарання в колоніях окупованих районів. Передача відбулася в сірій зоні поблизу Щастя, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Ці люди були засуджені ще до 2014 року та через конфлікт опинилися на непідконтродьній території. Наразі вони виявили бажання відбувати покарання на українській території та написали листи про це омбудсмену Людмилі Денісовій. Спочатку засуджених відвезуть до Старобільського слідчого ізолятора, кому необхідно – нададуть медичну допомогу, згодом розподілять по українських колоніях. Тих, у кого збіг термін покарання, після певних процедур відпустять на волю.

Серед засуджених, які були передані, є хворі на туберкульоз, повідомила Людмила Денісова під час передачі у Щасті. Скільки їх, омбудсмен не вказала. Також на бік Києва передали чотирьох людей, які весь час окупації перебували в СІЗО без вироку.

Це вже третя передача засуджених з виправних закладів окупованої території. Перша відбулася 12 грудня 2018 року. Тоді передали 42 засуджених. Друга передача відбулася 7 лютого 2019 року. На підконтрольну Україні територію передали 33 людей.

Як повідомила Денісова, за місцяь-півтора відбудеться ще одна передача. Загалом, за її інформацією, 250 засуджених хочуть, щоб їх передали на підконтрольну Україні територію.