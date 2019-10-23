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Хочешь пенсию от группировки «ЛНР», но жил во время конфликта на подконтрольной Украине территории? Оформляй «паспорт» «ЛНР». Пенсионерам, которые вернулись на неподконтрольную часть Луганской области, уже присылают письма, в которых требуют получить «паспорт» группировки. Тем временем в группировке «ДНР» с выплатой «пенсий» задержки. С чем все это связано, выясняли радио Донбасс.Реалии.

Луганчанка Надежда (имя изменено) в 2015 году выехала из оккупированного города на подконтрольную Украине территорию, и работала там. Однако недавно возникла необходимость вернуться в Луганск, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Надежда и сама уже пенсионерка. Решила оформить «пенсионную выплату» в ОРЛО. Но в местном так называемом пенсионном фонде сказали, что раз она не проживала там все это время, то для оформления пенсии нужно получить так называемый «паспорт» группировки «ЛНР».

Пенсию можно ждать практически полгода

«На это нужно много времени потратить. Сначала стать в очередь на оформление (а это несколько месяцев ожидания), а также обязательно приобрести номер местного мобильного оператора. После этого еще уйдет время на само оформление пенсии. То есть ее можно ждать практически полгода», – говорит Надежда.

Так называемая председатель пенсионного фонда группировки «ЛНР» Татьяна Васильева обосновывает это требование тем, что они не могут получить от пенсионного фонда Украины необходимые документы. И это прописано в так называемом «временном порядке получения пенсий», принятом в сентябре.

Человек приехал и говорит – я буду здесь жить

«Сегодня в том виде, в каком мы можем работать с Украиной, у нас есть особые проблемы и сложности. С территории Украины мы не можем получить каких-либо документов. Мы не можем получить пенсионное дело. А человек приехал и говорит – я буду здесь жить. Но он уже имеет статус пенсионера. И чтоб он приобрел право на пенсионное обеспечение, необходимо было принять этот документ», – заявила Татьяна Васильева.

Однако паспорт нужен не только тем, кто оформляет «пенсию» в группировке «ЛНР», а и тем, кто ее уже получает. Как пишет «Реальная газета», некоторым пенсионерам, которые вернулись на неподконтрольную территорию Луганской области, уже присылают письма, в которых требуют получить паспорт группировки «ЛНР», иначе с 1 апреля 2020 года их лишат пенсии.

Фотография такого письма появилась в социальной сети. При этом в сообщении утверждается, что адресат письма уже состоит на учете в местном «пенсионном фонде», и уже несколько лет получает пенсию.

Подтверждение этой информации можно найти на сайте так называемого «пенсионного фонда» группировки «ЛНР» сразу в нескольких новостях.

Хорошо тем, у кого есть две пенсии. Когда одну не дают, вторая выручает – житель ОРДЛО

Тем временем, в группировке «ДНР» выплату «пенсий» задерживают. Это радио Донбасс. Реалии подтвердили сразу несколько жителей неподконтрольных территорий.

«Задержка есть, и ощутимая. 21-го числа получили те, кто должен был получить 15-го. Ходили-переспрашивали – говорят «ждите», – рассказал один из собеседников.

Наверное, денег нет. Их же откуда-то брать нужно

«Да, есть такое дело. Отец мой не получил еще. А каковы причины… не понятно, наверное, денег нет. Их же откуда-то брать нужно», – говорит другой житель неподконтрольных районов.

«Задерживают уже на неделю. Хорошо тем, у кого есть две пенсии, «ДНРовская» и украинская – их в этот период как раз выручила украинская!» – рассказал еще один собеседник радио Донбасс.Реалии.

Рано или поздно это должно было случиться – Казанский

Очевидно, что все это связано с нехваткой денег, говорит журналист Денис Казанский. По его данным, там проблемы не только с выплатой пенсий, но и зарплат. Особенно ситуация усугубилась этой осенью. Компания «Внешторгсервис», которая контролирует предприятия, отгрузку товаров осуществляет, но не рассчитывается. В основном, такая информация попадается в неофициальных источниках. Хотя есть пример, когда об этом говорилось в подконтрольных пророссийским силам СМИ. Так, стахановская газета писала о том, что 4 месяца идет задержка зарплаты у энергетиков.

Там неэффективная экономика, которая не может нормально работать

«Это говорит о том, что там неэффективная экономика, которая не может нормально работать. В принципе, это не новость. Мы говорим об этом давно. Ясно, что так должно было рано или поздно случиться. И если Россия не будет бесконечно покрывать эти убытки, продолжать вливать в эти территории деньги, то там случится коллапс», – говорит Денис Казанский.

Также, по его мнению, с требованием оформления паспорта, связано желание прекратить платить пенсионерам, которые ездят в Украину. То есть поставить тех, кто получает две пенсии перед выбором – получайте либо так называемую «ЛНРовскую», либо украинскую.