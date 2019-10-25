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Более 33 миллиардов гривен. Именно столько, по данным украинского омбудсмена, Украина должна пенсионерам ОРДЛО (жителям оккупированных районов Донбасса и временно перемещенным лицам). Эта сумма достаточно весомая для бюджета. Особенно если ее нужно будет выплатить за короткий промежуток времени, говорят эксперты. Однако не все соглашаются с озвученной суммой, называя ее условной. Тем временем парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции планирует предложить Минсоцполитки упростить процедуру выплаты, заявляя, что выгоднее платить сейчас, чем это нужно будет делать после решения судов.

Общая сумма невыплаченных пенсий людям, которые состоят на учете в органах Пенсионного фонда на территориях, которые сейчас оккупированы, составляет более 33 миллиардов гривен. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, речь идет о периоде с июня 2016-го по апрель 2018 года. Также она назвала сумму невыплаченных пенсий пенсионерам из числа переселенцев.

В среднем задолженность составляет по 31 тысяче гривен на человека

«На 1 сентября 2019 года 259 тысячам пенсионеров ВПО не выплачена пенсия на сумму более 8 миллиардов гривен, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины. В среднем задолженность составляет по 31 тысяче гривен на человека», – пишет Людмила Денисова.

Нужно проверить, но если это так, то это заметная сумма для бюджета – Олег Лиховид

Эту информацию нужно проверить в Пенсионном фонде Украины, который занимается выплатами. Так как многие жители ОРДЛО все же получают пенсию, считает глава института социальной экономики Людвига Эрхарда Олег Лиховид. Если же эта цифра соответствует действительности, то это заметная сумма для бюджета, говорит он.

Это заметная сумма для бюджета

«Для сегодняшнего бюджета – это 3%. И немножко меньше, чем 20% от той суммы, на которую бюджет планирует дотировать Пенсионный фонд Украины. Понятно, что это заметная сумма для бюджета. То есть, если бы ее пришлось выплатить до конца года, то бюджет упал бы на колени», – говорит Олег Лиховид.

Что же касается порядка выплаты пенсий, говорит Олег Лиховид, то он один для всех граждан – либо через «Укрпочту», либо через банк. Однако ни украинских банков, ни «Укрпочты» на оккупированных территориях нет. Поэтому тут вопрос не в порядке получения пенсии, а в отсутствии каналов ее перевода.

Для бюджета выгоднее платить сейчас, чем после решений судов – Дмитрий Лубинец

Озвученная цифра условная, никто точно не знает, каким будет долг, говорит глава парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

Однако существующую процедуру выплаты пенсий он называет дискриминационной и считает, что ее нужно упростить. Сейчас рассматривается вариант увеличения срока пребывания на неподконтрольной Киеву территории без пересечения линии разграничения. Сейчас нужно выезжать каждые 59 дней. На сколько будет увеличен период, пока не решено.

«Как возможный вариант, переходный – 3 месяца. Попробовать и посмотреть. Затем выйти на полгода. Это, безусловно, надо делать», – говорит Дмитрий Лубинец.

Также, по его словам, Украине выгоднее платить пенсии жителям ОРДЛО сейчас, чем потом это делать после судебных решений.

Люди идут в Европейский суд по правам человека

«Люди, не получая пенсии, обращаются в судебные инстанции. Выигрывают суды. И потом идут в Европейский суд по правам человека. И, кроме всех выплат, получают возможность дополнительно «за моральный ущерб» получить от государства не менее 5000 евро», – говорит Дмитрий Лубинец.

Изменения по срокам пребывания на неподконтрольной территории без пересечения линии разграничения могут быть приняты в ближайшие пару месяцев, заявил Радио Донбасс.Реалии член комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Ткаченко. По его словам, комитет будет рекомендовать Минсоцполитики это сделать.

Общественные организации не раз предлагали изменить механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО: они настаивали, что выплаты нужно «отвязать» от справок переселенца, ведь сейчас люди регистрируются фиктивными ВПО. В сентябре в интервью Радио Донбасс.Реалии народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук говорила, что готовится новая концепция, в том числе и по выплате пенсий, и что изменения будут опираться на предложения общественных организаций.