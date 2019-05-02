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Упростит ли Кабмин порядок выплаты пенсий жителям ОРДЛО? Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что существующий механизм позволяет получать пенсии тем, кто пересекает линию разграничения. И каких-либо конкретных предложений по улучшению этого механизма он не получал. Этим заявлением он удивил несколько общественных организаций, которые, говорят, еще осенью прошлого года такие предложения подавали в Кабмин и получали ответ от Минсоцполитики.

Жители оккупированных территорий, которые хотят получать пенсию, уже ее получают, пересекая линию разграничения. Тем же, кто этого не делает, платить пенсию не стоит, заявил министр социальной политики Андрей Рева в совместном марафоне «Еспрессо TV» и Радио Свобода. По его словам, в большинстве своем не пересекают линию разграничения те, кто боится украинских правоохранительных органов.

«Если мы говорим об этих людях, то я не думаю, что мы должны таким людям платить пенсию – тем, кто с оружием в руках воюет против Украины, кто убивает наших солдат и офицеров», – заявил Андрей Рева.

На вопрос, что делать людям, которые по состоянию здоровья не могут пересечь линию соприкосновения, Андрей Рева ответил, что не знает, есть ли там такие люди вообще и сколько их? А на вопрос о предложениях общественных организаций внести изменения в порядок выплат заявил, что никаких конкретных предложений он не видел.

«Слышал, но только различные политические заявления, нужно платить людям пенсии на оккупированных территориях. И каждый раз, когда я спрашиваю, как это сделать, все заканчивается тем, что надо продумать механизм», – заявил Андрей Рева.

Однако он добавил, что если будут такие предложения, и они не будут предусматривать отмену физической идентификации, то министерство готово их рассмотреть.

Мы уже дважды передавали в Кабмин наши предложения по упрощению механизма выплат – «Право на захист» и «Донбасс SOS»

Общественные организации существующий порядок выплат пенсий называют дискриминационным. И уже в течение нескольких лет просят его упростить. Сначала была попытка провести эти изменения через Верховную Раду, говорит юрист общественной организации «Донбасс SOS» Мария Красненко, однако подготовленный законопроект так и не был вынесен на рассмотрение, поэтому решили идти другим путем.

«Нами совместно с партнерскими организациями были совершены иные действия – это разработка механизма выплаты пенсии путем внесения изменений в постановления Кабмина и актов Пенсионного фонда. Поскольку процедура внесения изменений в нормативно-правовые акты такого уровня значительно проще. И мы имели оптимистический прогноз», – рассказала Мария Красненко.

Свои предложения специалисты общественной организации «Донбасс SOS», благотворительного фонда «Право на захист», а также программы «Радник з питань ВПО» передали в Кабмин в октябре 2018 года, говорит эксперт по адвокации фонда «Право на захист» Анастасия Одинцова, повторно эти предложения были направлены в феврале 2019-го.

«И мы получали письма из Министерства социальной политики, они действительно видели наш проект, однако вопрос выплат пенсий на оккупированных территориях для них не является прерогативой. Они нарабатывают только механизм выплаты лицам на подконтрольных территориях», – рассказала Анастасия Одинцова.

Нежелание менять порядок выплаты пенсий скорее всего связано с экономией бюджета, считают юристы организаций «Донбасс SOS» и «Право на захист». По словам Анастасии Одинцовой, за последние годы по различным причинам выплату пенсий прекратили практически для 200 тысяч человек. В конце 2018 года долг по пенсиям перед жителями ОРДЛО составлял больше 60 миллиардов гривен. Однако этот долг в любом случае придется возвращать. Так как пенсия является собственностью человека, напомнила юрист.

​Что предлагают изменить общественники?

Главное изменение, которое предлагают ввести общественники – отвязать выплату пенсий от справки переселенца. Таким образом, человек не будет обманывать государство, заявляя, что он – переселенец. А на учет сможет становиться в любом отделении Пенсионного фонда. После этого он не сможет потерять пенсию из-за проверок на дому, а также из-за не пересечения линии разграничения в течение 60 дней. При этом останется обязательной идентификация. Например, человеку нужно будет проходить ее раз в 3 или 6 месяцев. Что же касается маломобильных групп населения, то для их идентификации общественники предлагают подключить международные гуманитарные организации, которые работают на оккупированных территориях.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).