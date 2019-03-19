Пенсії близько 2,5 мільйонів пенсіонерів зросли на понад 1000 гривень – віце-прем’єр

Пенсії близько 2,5 мільйонів пенсіонерів зросли на понад 1000 гривень, повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«2,5 мільйона українців отримали підвищення на понад 1000 гривень. Наголошую, що це щомісячне підвищення до пенсії», – сказав Розенко.

За словами віце-прем’єра, підвищення пенсій на суму від 100 до 400 гривень відбулося для 2,5 мільйонів людей, від 400 до 700 гривень – понад 1,5 мільйона, від 700 до 1000 гривень отримали практично 500 тисяч людей.

Він додав, що близько 2,1 мільйона пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж, але пенсію нижчу за 1700 гривень, отримають додаткові одноразові пенсійні виплати розміром 2410 грн.

«Ця сума буде виплачена двома траншами – 1205 гривень із 1 березня і 1205 гривень з 1 квітня», – зазначив Розенко.

Індексація пенсій в Україні стартувала 1 березня. За даними Пенсійного фонду, кошти на підвищення пенсій вдалося отримати від розмитнення автівок на єврономерах.

Кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2019 року становила майже 11,5 мільйонів.