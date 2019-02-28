Як зміняться пенсії з 1 березня

Київ – 1 березня в Україні вперше проіндексують пенсії, і надалі це щороку відбуватиметься в автоматичному режимі. Як повідомили у Мінсоцполітики, цього разу середній розмір підвищення становитиме 255 гривень, але ця цифра є індивідуальною для кожного пенсіонера.

Понад 10 мільйонів пенсіонерів отримають оновлені пенсії, підвищені щонайменше на 100 гривень, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Закон про це Верховна Рада ухвалила ще позаминулого року.

Підвищення від індексації отримають 8,1 мільйона пенсіонерів

«Підвищення від індексації отримають 8,1 мільйона пенсіонерів. Ще 2 мільйони людей мають базову пенсію, нижчу від прожиткового мінімуму, з них близько 1,9 мільйона мають повний страховий стаж. Саме для цих людей, які мають повний стаж (жінки – 30 років, чоловіки – 35, а до 2011 року – 20 для жінок і 25 для чоловіків), але отримують мінімальну пенсію, буде здійснена спеціальна доплата в розмірі 2410 гривень, яка буде виплачена їм двома частинами по 1205 гривень – в березні і в квітні», – зазначив урядовець.

Як розповідав у своїх заявах на цю тему президент України Петро Порошенко, додаткові виплати вдасться зробити з надходжень від легалізації «євроблях».

Для пенсіонера пенсія збільшиться на 17%

«50% збільшення йде за показником інфляції – 9,8% за минулий рік, 50% – за рахунок випереджального зростання заробітної плати, яка склала майже 24,6% в номінальному виразі. Таким чином, для пенсіонера пенсія збільшиться на 17%», – заявив голова держави.

За даними Пенсійного фонду, від розмитнення автівок на єврономерах він отримав 5,5 мільярдів гривень.

Як відбуватиметься перерахунок і що він змінює

Перерахунок пенсій обов’язково повинен відбуватися через інфляційні процеси, і останніми роками це питання було у фокусі уваги уряду, зауважує заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

«Уже декілька було моментів осучаснення пенсій у 2017 році, проводилися перерахунки військовим пенсіонерам», – нагадує він.

Дійсно, із січня цього року пенсії підвищили колишнім військовим і людям з великим трудовим стажем.

Раніше проблема з пенсіями була в тому, що все визначалося в ручному режимі, зауважує голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Зараз, за словами економіста, перерахунок відбуватиметься автоматично, виходячи з двох показників, які беруться за підсумками попереднього року: середнє зростання зарплати і середньорічний рівень інфляції.

«Беруть два ці показники, їх половинять і потім рахують коефіцієнти. Половину темпів зростання зарплат і половину інфляції складають і отримують таким чином той коефіцієнт, на який має бути підвищення пенсії», – зазначає експерт.

Таким чином, чітко прописується джерело, за рахунок якого відбувається підвищення пенсій: зростання офіційних зарплат за солідарною пенсійною системою (ті, хто працює, платять тим, хто вже не працює) впливатиме на офіційні пенсії.

«І це робиться першого березня, бо до першого лютого вони просто технологічно не встигали б отримати дані про заплати і зробити розрахунки», – пояснює Борис Кушнірук.

Загалом він позитивно оцінює нововведення для теперішніх пенсіонерів, особливо тому, що закон зобов’язує це робити не тільки перед виборами, а кожного року. Але наголошує: довгостроково – для людей, що зараз працюють, – це мало що змінить, бо сама пенсійна система не змінюється.

Поки ми залишаємося економікою з примітивною структурою сировинною, розраховувати на якісь суттєві доходи населення не доводиться

«Що примітивніша економіка, що менша у ній створюється додана вартість, то менше в абсолютних цифрах відбувається надходження коштів до держави. Тому що держава отримує дуже мало, враховуючи кількість людей, які потребують тієї ж державної допомоги. І очевидно, що поки ми залишаємося економікою з примітивною структурою сировинною і дуже залежимо від цін на сировину на зовнішніх ринках, розраховувати на якісь суттєві доходи населення, зокрема пенсіонерів, не доводиться», – переконаний економіст.

Пенсійна реформа в Україні запустилася з 11 жовтня 2017-го, коли набув чинності закон про неї. Вона передбачає, зокрема, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій пенсіонерам, які працюють, встановлення пенсійного віку – 60–65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу тощо.