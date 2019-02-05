О «защите» православных Путиным

Слушательница, Луганская область: «Мне интересно, как и от чего нас будут защищать? От своей Родины? А мы разве хотим от неё защищаться? Николай Касаткин говорил: «Сначала полюби ближнего, а потом вызывай любовь к себе». А мы не умеем любить ближнего, как самого себя».

Слухачка, Старобільськ: «У нас в Старобільску немає жодної української православної церкви, лише Московський патріархат.

І ніхто навіть не збирається переходити в українську церкву. Єдине – це церква Московського патріархату в селі Веселому, яку батюшка сам зробив у старій будівлі. Як засідання синоду було – він туди поїхав. Приїхали оці попи-батюшки, чи як їх назвати... антихристи, хотіли забрать у нас цю церкву. Але приїхали дівчата-волонтери зі Старобільська і не дали забрати. Батюшка перед цим сказав, що перейде до Київського патріархату. На Водохреще він оголосив людям, що переходить – і поїхав до Києва. І одразу ж приїхали наші батюшки – все, «церква наша». Від кого мене захищати? Він [Путін] уже назахищав отам в Луганську» (громада села Веселе відмовилась переходити до ПЦУ – «за» проголосував лише один житель – ред.).

Їм просто потрібен привід, щоб розпочати повномасштабну війну

​Геннадій: «Річ у тім, що ця заява Путіна про захист православних продовжує ланцюжок російських заяв про те, що, якщо американці введуть війська до Венесуели, то росіянам нічого не завадить ввести війська в Україну. Їм просто потрібен привід, щоб розпочати повномасштабну війну».

Все эти московские попы работают, как политруки

​Василий, Шульгинка: «Наши местные власти должны объяснять и прихожанам, и другим гражданам нормы законодательства. Чтобы люди знали, что и зачем меняется. А так, у нас в сёлах один батюшка подготовил два собрания в приходах, и им же были подготовлены люди, которые выступили, что остаются в Московском патриархате. Все эти московские попы работают, как политруки. У них есть свои люди, которые ходят по улицам и собирают подписи о том, что люди не ходят переходить»

О хорошем

И томос, и ЕС мы поддерживаем, но нынешней власти не доверяем

​Слушательница, Старобельск: «Мы переселенцы. По поводу страны, она движется в правильном направлении. И томос, и ЕС мы поддерживаем, но есть же ещё и коррупция. Если взять нашу семью, то мы живём на минималку и еле сводим концы с концами. Нынешней власти мы не доверяем».

Олег, Луганская область: «В обществе нет прямой демократии и важные для людей вопросы не обсуждаются. Или же решения принимаются без обсуждений, к примеру, языковые вопросы. Очень много русофобии».

Пенсию мне добавили – 2000 гривен. Коррупция, конечно, есть, но её стало меньше

​Виктор, Донецкая область: «Страна меняется, и в лучшую сторону. Пенсию мне добавили – 2000 гривен. Коррупция, конечно, есть, но её стало меньше. Языковый барьер я не замечаю. Правильно страна идёт, и голосовать я буду за Порошенко».

Людям всегда кажется, что всё плохо. А мне всегда хорошо

​Ирина, Бахмут: «Нас в семье четверо, и мы уже 2 года переселенцы. За эти годы пережито очень много, но мне ни разу не приходилось давать взятку, и никто ни разу не требовал. Что же касается людей в целом, то да, людям всегда кажется, что всё плохо. А мне всегда хорошо. Огорчает, конечно же, война. Очень горько за страну, больно за погибших и их родственников. Но всё равно, мне кажется, что жить мы будем лучше. Я вижу позитивные изменения в стране, благодаря президенту».

Я тоже никому и никогда не давал взятки, и не собираюсь

​Юрий: «Наша страна движется в правильном направлении. Не важно, сколько кому добавили пенсии, главное, как на эти деньги прожить, что за них купить, и за что заплатить. И я тоже никому и никогда не давал взятки, и не собираюсь!»

Геннадий, Луганская область: «В правильном направлении наша страна идёт. На счёт коррупции, если Transparency International нас подняло на 20 пунктов, значит – боремся».

О голосовании жителей ОРДЛО

І жителі неокупованих можуть голосувати не за тих, за кого хоче Шкіряк

​Слухачка, Донецьк: «Мене обурюють слова Шкіряка. Він говорить про те, що, вибір жителів окупованих територій може підірвати національну безпеку. Але ж всі ці кандидати, що будуть зареєстровані ЦВК, це ж українські кандидати, громадяни України, і СБУ та інші служби допустили їх до цих виборів. Тим більше, що не так багато людей поїдуть сюди голосувати. Це багато дій: спочатку треба поїхати, внести себе в списки виборців, потім другий раз поїхати проголосувати. А якщо буде другий тур, то знов поїхати і повторити процедури. Це важко і фізично, і матеріально. Це ж проблема не тільки жителів окупованих територій, бо і жителі неокупованих можуть голосувати не за тих, за кого хоче Шкіряк».

Жителі, що проживають на окупованій території – не мають права голосувати у нас на виборах

​Тетяна, Луганська область: «А я згодна з паном Шкіряком, тому що, ті жителі, що проживають на окупованій території – не мають права голосувати у нас на виборах. Ті люди, які проживають в Донецьку та Луганську, приїжджають сюди, одержують пенсії... знали б ви, що вони думають про Україну! Я згодна з тим, що люди, які переїхали до нас в 2014 році й живуть на території України – мають право і повинні голосувати, тому що вони проукраїнські».

Геннадій, Луганська область: «Ви тут про права кажете. А в Конституції написані обов’язки. Перший обов’язок – боронити свою державу. Але ж ті «рєбята» бігали з прапорами. Там тільки 20 відсотків проукраїнських, а інші дожидають, коли їм видадуть російські паспорти. І якщо ви хочете, щоб в Україні нічого не стабілізувалося, то давайте дамо їм право голосувати».

Стоит на пунктах пропуска сделать избирательные участки

​Слушательница, Луганская область: «Может, стоит на пунктах пропуска сделать избирательные участки? Ведь, если люди желают голосовать, то надо им там дать возможность и зарегистрироваться, и проголосовать».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)