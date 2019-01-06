Ірина Луценко: отримання томосу – геополітичне розлучення України з Росією

Народний депутат (фракція «Блоку Петра Порошенка»), представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко назвала отримання помісною Православною церквою України томосу про канонічну автокефалію і незалежність від Москви геополітичним розлученням України з Росією, завдяки якому президент Росії Володимир Путін позбавляється внутрішнього впливу на українців.

«Ми отримали духовну незалежність… Це буде церква, яка не буде молитися за Путіна, яка не буде молитися за Кирила (патріарха Московського, главу Російської православної церкви – ред.), яка не буде згадувати і говорити про те братерство через кров, через смерть, яке несла Російська православна церква… Путін позбавляється внутрішнього впливу на душі українців… Тепер відбулося подвійне від’єднання України від Росії – політичне і від’єднання душі українця. Фактично, це відбувається геополітичне розлучення двох держав», – сказала вона в ефірі телеканалу «Прямий».

Раніше 6 січня сам президент Петро Порошенко відразу після вручення томосу заявив, що це стало «фактично ще одним актом проголошення Незалежності України».

Цього дня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос (церковну грамоту) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Це відбулося в день, коли православні України, які досі користуються юліанським церковним календарем, святкують переддень Різдва Христового – Святвечір. Водночас для Вселенського патріархату і більшості помісних православних церков, які перейшли на новоюліанський календар, 6 січня – це свято Благовіщення, і такою «благою вісткою» для України нині став томос. Свято Благовіщення також відоме за його грецькою назвою Епіфанія, що збігається з чернечим іменем глави ПЦУ Епіфанія.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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