Для УПЦ (МП) томос про автокефалію ПЦУ «затьмарив Різдво», хоч не мав би – митрополит

Для Української православної церкви (Московського патріархату) отримання помісною Православною церквою України томосу про канонічну автокефалію і незалежність від Москви стало подією, що «затьмарила Різдво», а так не мало б бути, заявив один із чільних діячів українського підрозділу Російської православної церкви.

Як заявив керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич), отримання томосу є «подією земного характеру», яка не має «затьмарити» свято Різдва.

«Таких подій у нашій історії було дуже багато. Їх вважали великими, а потім вони стали ганьбою і для церковної історії, і для людей, які підписували ці документи», – заявив митрополит після привітання вірян у Києво-Печерській лаврі, що наразі в користуванні УПЦ (МП), зі Святвечором.

«Дуже часто такі церковні документи слугували труднощами, а сьогодні про них знають лише церковні історики», – додав він.

Раніше 6 січня інший чільний діяч УПЦ (МП), голова синодального інформаційно-просвітнього відділу архієпископ Климент (Вечеря) в інтерв’ю російському державному агентству «ТАСС» заявив, що його церковна структура нині не бачить можливості для діалогу з ПЦУ і не буде проводити з її священнослужителями спільні богослужби. Архієпископ також стверджував, ніби надання томосу узаконило і ще поглибило «розкол» в українському православ’ї.

Російська православна церква і церковні структури в її складі, в першу чергу УПЦ (МП), як і інші проросійські структури в Україні і як і Росія, вкрай різко реагують на всі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської церкви. Створення незалежної від Росії і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

Раніше 6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної завдяки подоланню «розколу» в українському православ’ї Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос (церковну грамоту) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Це відбулося в день, коли православні України, які досі користуються юліанським церковним календарем, святкують переддень Різдва Христового – Святвечір. Водночас для Вселенського патріархату і більшості помісних православних церков, які перейшли на новоюліанський календар, 6 січня – це свято Благовіщення, і такою «благою вісткою» для України нині став томос. Свято Благовіщення також відоме за його грецькою назвою Епіфанія, що збігається з чернечим іменем глави ПЦУ Епіфанія.

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