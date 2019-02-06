Как переселенцу получить работу, пенсию, проголосовать на выборах? Благотворительный фонд Stabilization Support Services и программа «Радник з питань ВПО» сняли серию мультфильмов, каждый из которых доступно отвечает на сложные вопросы переселенцев. На 5-м году конфликта у бежавших с неподконтрольной территории меньше вопросов и проблем не стало, а политика относительно ВПЛ крайне негативна, считает эксперт программы «Радник з питань ВПО» Валерия Вершинина.

Как переселенцу получить пособие по безработице? Как реализовать право на жилье? Как получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий? Как участвовать в выборах президента Украины, если твоя регистрация – на неподконтрольной территории? Это основные вопросы, с которыми переселенцы обращаются к правозащитникам, говорит эксперт программы «Радник з питань ВПО» Валерия Вершинина.

Организация сняла серию роликов, чтобы ответить на наиболее актуальные вопросы. Например, как получить статус безработного и соответствующие соцвыплаты – какие документы в таком случае нужно предоставить в центр занятости и что делать, если документы остались на захваченной территории.

Процедуры для переселенцев со временем не упрощаются, считает Валерия Вершинина. Показательна цифра: за 2018 год количество лиц со статусом переселенца уменьшилось на 300 тысяч. Многие переселенцы возвращаются на оккупированные территории, так и не сумев адаптироваться, констатирует Валерия Вершинина.

Провальная политика правительства, когда люди возвращаются туда, где их будут убивать, и где война

«По-моему, это иллюстрирует провальную политику правительства, когда люди возвращаются туда, где их будут убивать, и жить там, где война. Очевидно, это связано с невозможностью организовать свою жизнь и обеспечить себя в регионах, куда человек бежал от войны. Например, один из результатов работы правительства за 2018 год: 150 тысяч ВПЛ-пенсионеров, которые получали пенсию, перестали ее получать», – считает Валерия Вершинина.

И переселенцы, и оставшиеся в ОРДЛО должны получать положенные им по закону пенсии, считают активисты программы «Радник з питань ВПО». Они опровергают мифы, которые муссируются как оправдание невыплат пенсий в ОРДЛО. Например: «Они получают пенсию от оккупанта», или «Пенсия будет финансировать терроризм», «Нет налогов – нет пенсии».

Я боюсь, что для правительства цель – сэкономить бюджет, не выплатить пенсию и загнать переселенцев обратно на неподконтрольную территорию

3 мая 2018 года Верховный суд Украины рассмотрел дело и вернул переселенке право на пенсию, которую отказался выплачивать Пенсионный фонд. Но право на пенсию оставшимся в оккупации ВПЛ государство обеспечивать не собирается, считает Валерия Вершинина.

«Я боюсь, что для правительства цель – сэкономить бюджет. Для государства стоит вопрос не «как выплачивать пенсию ВПЛ?», а, наоборот, «как не выплатить пенсию и загнать переселенцев обратно на неподконтрольную территорию?». Я боюсь, что на этом государство не остановится. Поскольку оно получило опыт ограничения гражданских прав, следующие шаги будут для того, чтобы ограничить выплаты не ВПЛ, а всем остальным гражданам Украины», – говорит Валерия Вершинина.

Категория «переселенец» не утеряла свою актуальность. Конфликт продолжается 5 лет, а сотни тысяч людей так и не интегрировались в тех регионах, куда они поселились, подытоживает эксперт программы «Радник з питань ВПО». Многие ВПЛ остаются безработными, дети и пенсионеры лишены многих своих прав и соцвыплат. Молодые люди не рассчитывают на «переселенческие» от государства, но они все равно привязаны к статусу переселенца и к справке, без которой невозможно ни трудоустройство, ни образование, ни медобслуживание.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)