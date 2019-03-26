У березні зросли пенсії майже 9 мільйонів українців – міністр

У березні зросли пенсії майже дев’ятьох мільйонів українців, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Майже 2,2 мільйона пенсіонерів отримали одноразову доплату.

За його словами, мінімальне зростання пенсій – 100 гривень. Разом з тим збільшення на понад 1000 гривень отримали 2,45 мільйона пенсіонерів.

Індексація пенсій в Україні стартувала 1 березня. За даними Пенсійного фонду, кошти на підвищення пенсій вдалося отримати від розмитнення автівок на єврономерах. Одноразові пенсійні виплати розміром 2410 гривень отримують пенсіонери, які мають великий трудовий стаж, але пенсію нижчу за 1700 гривень.

Кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2019 року становила майже 11,5 мільйонів.