Як «Слуга народу» платитиме пенсії в ОРДЛО?

Як «Слуга народу» змінить схему виплати пенсій для людей в ОРДЛО? Про це Радіо Донбас.Реалії розпитало народного депутата і представника Кабміну у Верховній Раді Ірину Верещук – днями вона заявила, що Україна на переговорах в Мінську порушить тему спрощення виплат літнім людям, які лишились в окупації. Ми вже розповідали, як не раз пропонували змінити цей механізм громадські організації: вони наполягали, що пенсії потрібно «відв'язати» від довідок переселенця, адже наразі люди реєструються фіктивними ВПО, щоб одержувати пенсійні виплати від України. У міністерстві соціальної політики відповідали, що це питання не на часі. Що придумали у команді президента Зеленського?

– Розкажіть, які зміни плануються? Як все це може працювати? Бо запит на це досить великий.

– Розробляється зараз концепція, як виплачувати людям пенсії, аби вони не перетинали лінію розмежування. Йдеться про напрацювання комплексу заходів. Але йдеться не тільки про пенсійне забезпечення, а й логістичні переміщення.

Дещо, що зараз робиться фізично, можна робити через інтернет



Можливості, які б дозволяли нам те, що ми називаємо «держава в смартфоні». Тобто, що можна зробити через Інтернет, не робити фізично. Наприклад, заявки на проведення операції. Бо довідка з «ДНР» не є дійсною. Або подача заявки на отримання першого паспорту. Це те адміністрування, яке зараз розробляється у комплексну систему. Звісно, що головне в цьому – пенсії. Бо це стосується вразливої категорії людей. Вони здебільшого похилого віку, хворіють, і їм потрібно допомагати в першу чергу.

Ведуться перемовини щоб пенсії можна було отримувати електронними платежами



Якщо говорити про полегшення отримання пенсій, то ми обговорювали те, що ведуться перемовини з можливими стейкхолдерами – як зробити так, аби пенсії можна було отримувати електронними платежами. Щоб не потрібно було додаткових довідок. Наприклад, перерахування на картку, або через мобільного оператора. Це зараз ще розробляється. Я не знаю, чи вже є готовий документ. Але комітет активно залучений до цього питання. Спільно з Офісом президента, організаціями, які мають досвід. Наприклад, ті міжнародні організації, які радять нам як зробити життя людей у прифронтовій зоні легшим.

– Тобто це тільки ще розробляється і більш конкретного нічого немає?

– Так, документ лише розробляється.

– А чи опираєтесь на пропозиції тих численних українських громадських організацій, які робили пропозиції? Наприклад, щодо відкріплення довідки переселенця від виплат, аби людям не потрібно було перетинати лінії розмежування кожні 60 днів?

Ми опираємося на ті напрацювання, які були розроблені у попередні роки



– Так, я саме про це і говорю. Ми спираємося саме на ті напрацювання, які були розроблені у попередні роки, але чомусь не знаходили свого виміру у формальних якостях – через постанови Кабміну, або через зміни до законодавства.

– А це будуть зміни на якому рівні? Верховної Ради чи нижче, наприклад через зміни до постанов Кабміну? Це проговорювалося?

– Так, проговорювалося. Зараз розробляється дорожня карта. Якщо є можливість обмежитися тільки змінами через Кабмін, ви знаєте, що це досить швидко, то це буде зроблено. Але бувають випадки, коли зміни треба вносити до законодавства. І ми налаштовані якнайшвидше це робити. Лише варто тиждень-два зачекати, доки цей документ буде мати цілісну форму, і буде затверджений комітетом.

– Тобто є дедлайн у кілька тижнів?

– Так, починається холодна пора року. І це ускладнює життя людям. Ми хочемо швидше все зробити, аби не ускладнювати і без того не просте їхнє життя.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).