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28 Серпень 2019, Київ 21:52
Донбас.Реалії

Это вам не Париж: пожилые мариупольцы и их развлечения

Женщина на пляже, иллюстративное фото

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Что мешает украинским пенсионерам просто радоваться жизни и посвятить свободное время любимому делу или отдыху? Ведь дети уже выросли, карьера удалась в той или иной степени, жизнь вошла в размеренное русло. Казалось бы, живи и радуйся, встречайся с друзьями, путешествуй, наслаждайся жизнью. Но так ли это на самом деле? Как проводят свой досуг пожилые жители Мариуполя, где бывают и чем занимаются, выясняло Радио Донбасс.Реалии.

Украина, к сожалению, не Норвегия и не Швеция, и даже не далекая Австралия с не менее далекой Японией, где поговорка «старость – не радость» уже давно утратила свою актуальность. Пожилые люди в этих странах и пенсию достойную получают, и не боятся домов престарелых, которые там, кстати, не только есть, но еще и похожи на санатории, а не на унылые больницы; где старость – это время путешествий, обучения новым ремеслам и довольно активной жизни. А Мариуполь – не Париж. Тут не встретишь милых бабушек, сидящих в кафе за чашечкой кофе. Разве что летом, разве что в курортный сезон и только из числа отдыхающих.

Так сложилось, что треть населения Мариуполя – пенсионеры. Примерно половина из них – работающие пенсионеры, для которых пенсия – это не основной источник существования, а дополнение к заработку. И совсем нет повода потратить ее где-то на Лазурном берегу, попивая «Маргариту».

Пенсионерам не до гулянок. Пенсия – две тысячи гривен. А вы про кафе говорите
Тамара Григорьевна

«Пенсионерам не до гулянок, они вынуждены зарабатывать. Я, например, работаю курьером, развожу корреспонденцию с утра до вечера. Пенсия средняя – две тысячи гривен, коммуналка сжирает основную часть пенсии, помогать некому. А вы про кафе говорите», – говорит Тамара Григорьевна.

Эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова в своей статье «Старикам здесь не место» написала: «Для чего люди ходят в рестораны? Покушать, выпить, пообщаться с семьей или друзьями. Но те, кому 60+, ходят в рестораны на юбилеи, свадьбы или поминки, то есть по особым случаям. Даже если есть деньги, можно покушать и поболтать дома. Вот такая традиция, ведь ресторан – это роскошь в представлении тех, кому за 60».

Если разделить оставшееся «возрастное» население города по группам, то получается вот такая картина.

О, спорт, ты – жизнь!

Если рыбалка – это спорт, то в Мариуполе пенсионеров – спортсменов более, чем достаточно. Это и ежедневные прогулки, и общение с «себе подобными», и польза: улов – хорошее дополнение к рациону. Есть среди активных людей в возрасте любители потанцевать – в городском саду по воскресеньям устраивают танцы для тех, кому «за».

Танцы в городском саду
Танцы в городском саду

Еще есть «моржи», любители скандинавской ходьбы, редко – велосипеды, есть любители походов и парусного спорта, а есть те, кому ближе шашки и шахматы.

В шашки и шахматы можно играть в любое время года
В шашки и шахматы можно играть в любое время года

Есть в городе и любители тенниса, которые приходят или приезжают на единственный бесплатный корт даже с левого берега. В основном это те, кому не по карману дорогой вид спорта с тренерами и почасовой оплатой удовольствия «быть в форме». Это клуб единомышленников, где все житейские радости и горести делят на всех уже более 20 лет.

На теннисный корт приходят и поиграть, и пообщаться
На теннисный корт приходят и поиграть, и пообщаться
Здесь все молодые. Приезжают, когда есть свободное время подышать воздухом, пообщаться
Александр Азарный

«Здесь все молодые (смеется). Приезжают, когда есть свободное время подышать воздухом, пообщаться. Тут в основном приятное общение с интересными людьми. Здесь мы бесплатно занимаемся. А на тех кортах, вы ж знаете цена какая. Поэтому сюда приезжаем, ремонтируем, красим, убираем – все сами делаем», – говорит «старожил» теннисного корта Александр Азарный.

«Продленка» или молодым вход «В»

Есть в городе два центра социальной реабилитации. Это центры дневного пребывания, который его обитатели за глаза называют «продленкой». Главное возрастное ограничение – быть не моложе 60. На инвалидов это ограничение не распространяется. Заведующая центром медицинских услуг Жовтневого района Мариуполя Ольга Черепенина говорит, что основная проблема ее подопечных – депрессия, иногда даже при наличии детей и родственников.

Ольга Черепенина
Ольга Черепенина
Самое страшное в возрасте – это депрессия
Ольга Черепенина

«Мы не сидим на месте. Мы в Федоровский лес ездили, и здесь по городу, мы ходим в театры, то есть, они живут активной жизнью. Мы всем здесь помогаем реабилитировать свое внутреннее состояние, возрастное. Потому что самое страшное в возрасте – это депрессия. Мы видим их первые дни, когда они к нам только поступают, и как меняются. Вот, у нас будет выезд 20-го числа – это совершенно другие люди. Им хочется одеться, им хочется привести себя в порядок, они начинают писать стихи, начинают петь, вот сейчас готовят свой концерт. Они становятся совершенно другими», – рассказывает Ольга Черепенина.

21 день, которые приходятся на реабилитацию, посетители центра заняты делом.

У нас здесь работает школа активного долголетия: как правильно себя уметь держать в этом возрасте, чтобы не быть обузой ни своим родственникам, ни себе
Ольга Черепенина

«Они сюда приходят сами уже 20 лет. Прежде всего, и это самое главное, чтобы они не заметили, как проходит день. Если говорить о режиме, о том графике, в котором они находятся, то в 9 часов у нас каждый день зарядка, зарядка на улице, после зарядки процедурки. В 11 часов у нас культурно-массовые мероприятия начинаются. Это концерты, это встречи интересные, это лекции. И для каждого у нас есть свои занятия. У нас здесь работает школа активного долголетия: как правильно себя уметь держать в этом возрасте, чтобы не быть обузой ни своим родственникам, ни себе», – говорит Ольга Черепенина.

Преображения своих подопечных замечает организатор культурных мероприятий Ольга Хоменко.

Посмотрите, какие они красивые. Все женщины в бусах, с накрашенными губами!
Ольга Хоменко

«Находясь на концертах, они становятся моложе. Первые дни они приходили более просто одетые, а сейчас посмотрите, какие они красивые. Все женщины в бусах, с накрашенными губами! Они не приходят сюда просто так, они приходят нарядные», – делится впечатлениями культорганизатор.

Про бусы – все верно. Участница «продленки» Татьяна Федорова, спросив у меня, подходят ли бусы к наряду, отправилась на концерт. Говорит, что стареть не собирается, хотя трудностей в жизни было – море.

Татьяна Федорова
Татьяна Федорова
А мне 83-й год и я не хочу стареть. Я хочу быть всегда в такой компании, где песни и танцы. Это наше лекарство, одиноким, как я
Татьяна Федорова

«У каждого есть что-то не доброе – это жизнь, а что такое жизнь – вечная борьба с трудностями. Не жалеть себя, а бороться с ними. Тогда легче. А мне 83-й год и я не хочу стареть. Я хочу быть всегда в такой компании, где песни и танцы. А видели, какие здесь сотрудники, я низко кланяюсь каждому из них. У нас каждый день концерты. Да какие! Это здоровье, это наше лекарство, одиноким, как я», – говорит Татьяна Федорова.

На концерт, как на праздник
На концерт, как на праздник

Третья группа – родители состоявшихся и обеспеченных детей. Тут и поездки за рубеж, и полный пансион, и уверенность, что одиночество – штука не опасная, потому что дети рядом.

А дальше те, у которых основное развлечение – вечерние посиделки на лавочке у подъезда, выход в свет со своим питомцем – кошечкой или собачкой, в лучшем случае – с детской коляской, а у кого внуков нет, просто пешие прогулки и тихое созерцание где-то в парке или на берегу моря. Может и думают они среди прочего и о шляпках, и о посиделках в кафешках с подружками – друзьями, а может и о круизах по неведомым морям – кто знает?

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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