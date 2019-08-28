(Друкуємо мовою оригіналу)

Что мешает украинским пенсионерам просто радоваться жизни и посвятить свободное время любимому делу или отдыху? Ведь дети уже выросли, карьера удалась в той или иной степени, жизнь вошла в размеренное русло. Казалось бы, живи и радуйся, встречайся с друзьями, путешествуй, наслаждайся жизнью. Но так ли это на самом деле? Как проводят свой досуг пожилые жители Мариуполя, где бывают и чем занимаются, выясняло Радио Донбасс.Реалии.

Украина, к сожалению, не Норвегия и не Швеция, и даже не далекая Австралия с не менее далекой Японией, где поговорка «старость – не радость» уже давно утратила свою актуальность. Пожилые люди в этих странах и пенсию достойную получают, и не боятся домов престарелых, которые там, кстати, не только есть, но еще и похожи на санатории, а не на унылые больницы; где старость – это время путешествий, обучения новым ремеслам и довольно активной жизни. А Мариуполь – не Париж. Тут не встретишь милых бабушек, сидящих в кафе за чашечкой кофе. Разве что летом, разве что в курортный сезон и только из числа отдыхающих.

Так сложилось, что треть населения Мариуполя – пенсионеры. Примерно половина из них – работающие пенсионеры, для которых пенсия – это не основной источник существования, а дополнение к заработку. И совсем нет повода потратить ее где-то на Лазурном берегу, попивая «Маргариту».

Пенсионерам не до гулянок. Пенсия – две тысячи гривен. А вы про кафе говорите

«Пенсионерам не до гулянок, они вынуждены зарабатывать. Я, например, работаю курьером, развожу корреспонденцию с утра до вечера. Пенсия средняя – две тысячи гривен, коммуналка сжирает основную часть пенсии, помогать некому. А вы про кафе говорите», – говорит Тамара Григорьевна.

Эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова в своей статье «Старикам здесь не место» написала: «Для чего люди ходят в рестораны? Покушать, выпить, пообщаться с семьей или друзьями. Но те, кому 60+, ходят в рестораны на юбилеи, свадьбы или поминки, то есть по особым случаям. Даже если есть деньги, можно покушать и поболтать дома. Вот такая традиция, ведь ресторан – это роскошь в представлении тех, кому за 60».

Если разделить оставшееся «возрастное» население города по группам, то получается вот такая картина.

О, спорт, ты – жизнь!

Если рыбалка – это спорт, то в Мариуполе пенсионеров – спортсменов более, чем достаточно. Это и ежедневные прогулки, и общение с «себе подобными», и польза: улов – хорошее дополнение к рациону. Есть среди активных людей в возрасте любители потанцевать – в городском саду по воскресеньям устраивают танцы для тех, кому «за».

Еще есть «моржи», любители скандинавской ходьбы, редко – велосипеды, есть любители походов и парусного спорта, а есть те, кому ближе шашки и шахматы.

Есть в городе и любители тенниса, которые приходят или приезжают на единственный бесплатный корт даже с левого берега. В основном это те, кому не по карману дорогой вид спорта с тренерами и почасовой оплатой удовольствия «быть в форме». Это клуб единомышленников, где все житейские радости и горести делят на всех уже более 20 лет.

Здесь все молодые. Приезжают, когда есть свободное время подышать воздухом, пообщаться

«Здесь все молодые (смеется). Приезжают, когда есть свободное время подышать воздухом, пообщаться. Тут в основном приятное общение с интересными людьми. Здесь мы бесплатно занимаемся. А на тех кортах, вы ж знаете цена какая. Поэтому сюда приезжаем, ремонтируем, красим, убираем – все сами делаем», – говорит «старожил» теннисного корта Александр Азарный.

«Продленка» или молодым вход «В»

Есть в городе два центра социальной реабилитации. Это центры дневного пребывания, который его обитатели за глаза называют «продленкой». Главное возрастное ограничение – быть не моложе 60. На инвалидов это ограничение не распространяется. Заведующая центром медицинских услуг Жовтневого района Мариуполя Ольга Черепенина говорит, что основная проблема ее подопечных – депрессия, иногда даже при наличии детей и родственников.

Самое страшное в возрасте – это депрессия

«Мы не сидим на месте. Мы в Федоровский лес ездили, и здесь по городу, мы ходим в театры, то есть, они живут активной жизнью. Мы всем здесь помогаем реабилитировать свое внутреннее состояние, возрастное. Потому что самое страшное в возрасте – это депрессия. Мы видим их первые дни, когда они к нам только поступают, и как меняются. Вот, у нас будет выезд 20-го числа – это совершенно другие люди. Им хочется одеться, им хочется привести себя в порядок, они начинают писать стихи, начинают петь, вот сейчас готовят свой концерт. Они становятся совершенно другими», – рассказывает Ольга Черепенина.

21 день, которые приходятся на реабилитацию, посетители центра заняты делом.

У нас здесь работает школа активного долголетия: как правильно себя уметь держать в этом возрасте, чтобы не быть обузой ни своим родственникам, ни себе

«Они сюда приходят сами уже 20 лет. Прежде всего, и это самое главное, чтобы они не заметили, как проходит день. Если говорить о режиме, о том графике, в котором они находятся, то в 9 часов у нас каждый день зарядка, зарядка на улице, после зарядки процедурки. В 11 часов у нас культурно-массовые мероприятия начинаются. Это концерты, это встречи интересные, это лекции. И для каждого у нас есть свои занятия. У нас здесь работает школа активного долголетия: как правильно себя уметь держать в этом возрасте, чтобы не быть обузой ни своим родственникам, ни себе», – говорит Ольга Черепенина.

Преображения своих подопечных замечает организатор культурных мероприятий Ольга Хоменко.

Посмотрите, какие они красивые. Все женщины в бусах, с накрашенными губами!

«Находясь на концертах, они становятся моложе. Первые дни они приходили более просто одетые, а сейчас посмотрите, какие они красивые. Все женщины в бусах, с накрашенными губами! Они не приходят сюда просто так, они приходят нарядные», – делится впечатлениями культорганизатор.

Про бусы – все верно. Участница «продленки» Татьяна Федорова, спросив у меня, подходят ли бусы к наряду, отправилась на концерт. Говорит, что стареть не собирается, хотя трудностей в жизни было – море.

А мне 83-й год и я не хочу стареть. Я хочу быть всегда в такой компании, где песни и танцы. Это наше лекарство, одиноким, как я

«У каждого есть что-то не доброе – это жизнь, а что такое жизнь – вечная борьба с трудностями. Не жалеть себя, а бороться с ними. Тогда легче. А мне 83-й год и я не хочу стареть. Я хочу быть всегда в такой компании, где песни и танцы. А видели, какие здесь сотрудники, я низко кланяюсь каждому из них. У нас каждый день концерты. Да какие! Это здоровье, это наше лекарство, одиноким, как я», – говорит Татьяна Федорова.

Третья группа – родители состоявшихся и обеспеченных детей. Тут и поездки за рубеж, и полный пансион, и уверенность, что одиночество – штука не опасная, потому что дети рядом.

А дальше те, у которых основное развлечение – вечерние посиделки на лавочке у подъезда, выход в свет со своим питомцем – кошечкой или собачкой, в лучшем случае – с детской коляской, а у кого внуков нет, просто пешие прогулки и тихое созерцание где-то в парке или на берегу моря. Может и думают они среди прочего и о шляпках, и о посиделках в кафешках с подружками – друзьями, а может и о круизах по неведомым морям – кто знает?

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