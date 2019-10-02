(Друкуємо мовоя оригіналу)

Следующие 2 недели во временно неподконтрольных Украине районах Луганской и Донецкой области должна пройти так называемая «перепись населения». Несмотря на то, что процесс запущен уже с 1 октября, эта тема не на повестке дня среди населения ОРДЛО. Некоторые услышали об этом впервые от корреспондента Радио Донбасс.Реалии, в то время как другие уже знают о происходящем, но не вникают в детали. Почему, спустя 5 лет оккупации, в группировке «ЛНР» решили провести учет, мы расспросили жителей оккупированного Луганска.

«Перепись» населения в городе проходит с 1 по 14 октября. Согласно информации луганчан, так называемые «переписчики» с бланками обходят не только квартиры и дома, но и работают на специально установленных стационарных переписных участках. Жителей города об этом даже предупреждает смс-рассылка.

«О переписи я узнала из СМС абстрактного содержания, но ничего конкретного – как, где – там не сообщалось. До этого была ни сном, ни духом, так как эта тема не обсуждается и никому особо не интересна. Народ больше озабочен паспортной темой. Пошел слушок, что всех бюджетников и пенсионеров заставят получить паспорт «ЛНР»,- делится луганчанка Екатерина.

Женщина тоже обеспокоена этим вопросом, ведь тоже относится к категории «бюджетник».

«Меня лично пока не обязали. Но страшно. Говорят, в Жовтневом районе очередь за паспортом в 7 тыс. человек. Это придется год стоять в очереди и каждую неделю отмечаться. В Ленинском чуть лучше, но не очень радужная перспектива, там якобы 2 тыс», – рассказывает женщина.

Местный житель Максим уверен, вся это перепись – «фикция» и проводится, чтобы узнать о благосостоянии населения.

«Думаю, хотят выведать наши доходы, чтобы сократить зарплаты и пенсии. Наверняка считают, что мы слишком много получаем. Видно, Россия слишком много денег на нас тратит и теперь хочет урезать траты из-за того, что мы слишком дорого им обходимся», – говорит луганчанин.

Официальная версия, по словам пенсионерки Елены, заключается в необходимости построения планов на будущее».

«Говорят, это на перспективу, чтобы развивать республику. Советским Союзом попахивает здорово. Такие же замашки, снова планы начинаются. Это все было и не оправдало себя. Если ко мне пожалуют, я захворала. Открывать не буду никому», – делится женщина.

По другой версии, делается это все для того, чтобы выяснить количество брошенного жилья в городе.

«Квартир-то пустует много. Вот хотят точно убедиться, сколько, – считает местный житель Артем. А может, хотят узнать реальную цифру жителей, но нарисуют для публики, конечно, что-то такое феноменальное».

Пророссийски настроенные луганчане к переписи относятся положительно и считают это правильным шагом. Те, кто выехал из города с началом оккупации, но продолжают владеть недвижимостью там, боятся, что теперь продать жилье будет еще сложнее.

«Я прямо не знаю, что делать. Ехать и отмечаться? Они же после переписи при продаже могут требовать налоги с нас как с нерезидентов. Посчитают нас за иностранцев и налоги будут будь здоров! А цены на квартиры там и без этого ничтожные», – делится переселенец Владимир.

О случаях отказа сообщать ведомости о себе и отсутствия жителей по заявленным адресам, сотрудники «комитета статистики» обязаны сообщать так называемому «Министерству внутренних дел ЛНР».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).