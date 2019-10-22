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Украинского шоумена и юмориста Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. По словам самого Сивохо, он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Сможет ли друг президента Зеленского, человек, который 5 лет молчал о войне, понять и услышать Донбасс?

Сергей Сивохо родился в Донецке. Здесь же учился в школе, освоил профессию водителя-механика, был учеником слесаря-деревопротезиста, получил высшее образование – в Донецком институте предпринимательства («Менеджмент организаций») и Донецком национальном техническом университете (металлургический факультет).

После игр в КВН, где Сергей Сивохо выходил на одну сцену с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, начался его звездный час.

Стал одним из популярных юмористов конца 1980–1990-х годов. Далее – работа на украинском и российском телевидении, как ведущего, автора, продюсера, а также съемки в кино, утренние эфиры на радио, участие в проекте «95 квартала» – «Лига Смеха».

До 2019 года Сергей Сивохо не комментировал ситуацию на Донбассе. К примеру, его интервью запорожскому изданию «Индустриалка» в 2015 году:

– У вас остались родственники в Донецке?

– Конечно, остались родственники и друзья. Но я не комментирую ситуацию с Донецком.

А вот после того, как Сергей Сивохо заявил, что будет баллотироваться от партии «Слуга народа», стал и про родной край чаще высказываться, и активнее вести свои социальные сети.

И даже за прошлые политические предпочтения объясняться, ведь в 2009–2010 годах Сивохо был ведущим концертов на Донбассе в поддержку президента Виктора Януковича.

«После кризиса у Ющенко, мне показалось, альтернативы Януковичу просто нет. Регионалы оперировали понятными тезисами, предлагали идеи, которые разумный человек поддерживал бы. Надежда была. И, кстати, в 2010 году почти половина страны поддержала Януковича на выборах. Кто знал, к чему все это приведет? Но Партия регионов на Донбассе работает 28 лет и за это время не сделала ничего. Давайте мы попробуем», – цитирует Сивохо издание GordonUA

Также Сергей Сивохо признавался, что в политику идти не собирался, но отказать давнему другу Владимиру Зеленскому не смог, а потому и попробовал свои силы в 49-м округе в Константиновке и Дружкове, правда неудачно. Третье место. Вперед пропустил мэра Дружковки Валерия Гнатенко («Оппозиционная платформа за жизнь») и Бориса Колесникова («Оппозиционный блок»).

Правда эксперты говорили, что для Сивохо все равно «придержат» какое-то министерство или структуру, связанную с Донбассом. К примеру, Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Сивохо может возглавить Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

21 октября на своей странице Сергей Сивохо опубликовал новость о своем назначении на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Негативная реакция в социальных сетях привела к новому посту Сивохо.

«Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах», – написал Сергей Сивохо.

Политолог, донетчанин Кирилл Сазонов еще во время парламентских выборов говорил, что у Сивохо «более серьезный неофициальный статус, чем у нардепов». И его предполагали оставить на Донбассе с серьезными полномочиями, поэтому новое назначение шоумена было прогнозируемо, хотя это должность и формальная, говорит Сазонов.

«Россия не планирует уходить с Донбасса, не планирует переговоров в «нормандском формате», поэтому восстановление Донбасса и борьба за умы – не на повестке дня. Скорее всего Сергей Сивохо будет заниматься вопросами Донбасса, который находится под контролем Украины. Он достаточно популярен на Донбассе, но на оккупированной территории 5 лет идет мощная российская пропаганда, которая развивает ненависть к Украине. И один человек даже со всеми ресурсами не в состоянии с этим бороться», – отметил Сазонов.

Не стоит оценивать возможности одного человека, которого президент Украины назначает для решения конкретных задач, говорит главный редактор «Цензор.Нет», военный эксперт Юрий Бутусов. Оценивать нужно именно действия самого президента.

«Если президент считает, что для решения проблем на Донбассе нужны коммуникаторы с хорошим чувством юмора, ну может быть этот свежий подход поможет ему достичь каких-то неординарных результатов. Но, по-моему мнению, к проблемам безопасности, мира и войны эти результаты прямого отношения иметь не будут», – отметил Бутусов.

Интересно, что такое назначение экс-КВНщика удивило даже представителей КВН. К примеру, руководитель и ведущий программы КВН Александр Масляков, члены жури Юлий Гусман и Леонид Ярмольник посоветовали Владимиру Зеленскому все же собирать политическую команду, а не КВНовскую.

Новоназначенный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо в свой первый же официальный рабочий день поехал на Донбасс.

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