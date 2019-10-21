Гайдай змінює Комарницького. Що за перестановки у владі Луганщини

Олег Давиденко

Влада знову змінюється. Віталій Комарницький подав у відставку з посади голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Йому на заміну призначили Сергія Гайдая – людину, якій прогнозували посаду заступника у Закарпатській ОДА, а також голови Кіровоградської ОДА. Чому він очолить східний регіон? З якої причини так швидко пішов перший ставленик президента Зеленського Комарницький? Як це вплине на Луганщину?

Чому звільнився Віталій Комарницький?

5 липня 2019 року Віталія Комарницького було призначено головою Луганської ОДА. До цього часу він був ректором Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка. На початку війни у 2014 році разом з університетом евакуювався з окупованого Луганська до Миколаєва і Сум, далі переїхав до Сєвєродонецька.

У 2010-му році Комарницького обирали депутатом Луганської облради від «Партії регіонів». Проте сам голова Луганської ОДА зазначав: якби мав не проукраїнські погляди, то залишився б на окупованій частині Донбасу.

Радіо Донбас.Реалії зателефонувало вже ексголові Луганської ОДА – Комарницький каже, коментувати свою відставку буде завтра, проте підтвердив інформацію, що заява – була його рішенням.

– Як вважаєте, що головного вам вдалося зробити за період управління ОДА?

– Дивіться, люди через Станицю ходять, а не стрибають. Я думаю, що це головний показник, – відповів Віталій Комарницький.

Що відомо про Сергія Гайдая?

Тепер Луганщину очолюватиме Сергій Гайдай. Народився він 6 листопада 1975 року у Сєвєродонецьку Луганської області. У 2014 році закінчив Хмельницький економічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит» і здобув кваліфікацію економіста. З 2005 року до 2015 року працював генеральним директором ТОВ «Дембуд».

Як повідомляє видання «Закарпаття онлайн», Сергій Гайдай висувався до Київради за списком «Європейської платформи» Миколи Катеринчука. Працював помічником депутата Київради Олексія Рєзніка, радником голови Обухівської районної державної адміністрації в Київській області.

У 2015 році був у складі команди Геннадія Москаля, яка прийшла працювати на Закарпаття після стрілянини в Мукачеві. Гайдая призначили на посаду голови Мукачівської РДА. Проте у 2018 році, коли Гайдай «взяв відпустку для роботи над магістерською роботою», його звільнили, а новим керівником Мукачівської РДА став Ілля Токар.

Одна з претензій до Сергія Гайдая – жодної відремонтованої дороги, жодного тендера на ремонт автошляхів за півроку Хоча гроші з обласного бюджету на це були виділені – 18,8 млн та з районного бюджету – 1,8 млн. Тож 20 депутатів роботу голови РДА в цьому напрямку назвали незадовільною.

Сам Гайдай про своє звільнення написав: «Ну що ж. Москаль нарешті добився свого. Ніколи не тримався за крісло, але роботою задоволений! Колосальний досвід! Головне те, що можу прямо дивитись в очі кожному жителю Мукачівщини!».

Після цього Гайдай судився, але не поновився на посаді. Проте до влади повернувся при новому президентові Володимиру Зеленському. Сергій Гайдай став радником патронатної служби апарату Закарпатської обласної державної адміністрації.

В інтерв'ю виданню FaceNews.ua Гайдай зазначив, що була домовленість з президентом України і з головою ОДА, що він не залишиться довго на посаді радника, а стане першим заступником голови.

Проте цього не сталося. Закарпатські депутати у колективному зверненні попросили президента Зеленського не призначати першим заступником голови Закарпатської ОДА Сергія Гайдая і знайти людину із «більш високими моральними та діловими якостями».

Цікаво, чи стане Гайдай «наглядачем» в Закарпатті хвилювало і деяких нардепів. Так журналісти зафіксували, як у «листуванні» народний депутат Валерій Ленченко на питання: «А що з Гайдаєм?» написав коротко та з лайливими словами.

Також за інформацією кіровоградського видання СBN, Гайдай мав змогу очолити Кіровоградську ОДА. Про це свідчать дані його електронної декларації. У графі «Місце роботи або проходження служби було вказано: «Кіровоградська обласна державна адміністрація». Напроти «Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат)» – «Голова». Замість цього вже через 20 днів Гайдая офіційно призначили головою Луганської ОДА.

Від ексголови Закарпаття (а раніше Луганщини) Геннадія Москаля щодо призначення Сергія Гайдая Радіо Донбас.Реалії почуло: «Я не буду це коментувати. Є на це причини. Ні! Питайте у «Слуг народа», вони розставляють. Не народ розставляє, а «слуги» розставляють».

З 2 березня 2014 року уже 9 людей очолювали Луганщину (з урахуванням в.о).

За словами начальниці управління стратегічних комунікацій Луганської обласної державної адміністрації 2016–2018 років Людмили Долгоновської, такі часті зміни керівників обласної влади негативно відображаються на розвитку регіону.

«Тут справа не тільки у соціально-економічному становищі, хоча воно звичайно важливе. Головне – це довіра людей до української влади та реалізації тактичного курсу з розвитку Луганщини та візії реінтеграції, якщо навіть на підконтрольній Україні території не можна досягти стабільних показників. Така зміна влади руйнує всі позитивні кроки, зроблені останнім часом, яких і так було небагато. Керівник на місці, відіграє дуже важливу роль, не тільки як менеджер, але ще у ідеологічному сенсі», – пояснила Людмила Долгоновська.

На її думку, якщо голова Луганської ОДА буде заслуговувати на довіру, то це може бути дуже позитивним кроком, який би спонукав мешканців ОРДЛО «дивитися у спільному напрямку».

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