«Наша боротьба ще не закінчена» – один із обвинувачених у стрілянині в Мукачеві у 2015 році

26 червня у Мукачівському міськрайонному суді оголосили вирок чотирьом бійцям «Правого сектору», фігурантам справи про стрілянину в Мукачеві влітку 2015 року. По чотирьох із восьми статей їх виправдали, ще два звинувачення по двох статтях зняли з Володимира Бурчі. Окремо перекваліфікували особливо тяжкий злочин – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу– у тяжкий.

​З обвинувачених – Володимира Бурчі, Сергія Деяка, Родіона Горбенка й Романа Мунчака – зняли, зокрема, обвинувачення за статтями «бандитизм», «погроза вбивством», «блокування дороги» (біля АЗС). Із Володимира Бурчі окремо зняли два обвинувачення і перекваліфікували одну статтю з особливо тяжкого злочину у тяжкий. Покарання тільки за цей злочин (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) передбачало б від 7 до 14 років ув’язнення.

По решті статей бійців визнали винними і призначили покарання. «Покарання за пошкодження майна, незаконне зберігання зброї, два епізоди блокування доріг та погрози по епізодові з рестораном «Антарес», – прокоментував Роман Бухтояров, адвокат обвинувачених.

Суд визначив термін покарання для кожного загалом за всі статті 3 роки і 9 місяців, але оскільки обвинувачені відбули попереднє ув’язнення понад 1 рік 10 місяців, то за так званим «законом Савченко» (попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання – один день у СІЗО за два дні) фактично вони відбули покарання.

Справу остаточно не завершено – адвокат

Наразі бійці «Правого сектору» вільні, оскільки перебувають на поруках народного депутата Михайла Головка та міського голови міста Сколе Володимира Москаля. Таке рішення ухвалив суд ще 29 травня цього року, змінивши запобіжний засіб із утримання у СІЗО. А ще раніше з активістів зняли частину звинувачень, зокрема за статтею «тероризм».

Саме оголошення вироку тривало понад 7 годин. Під стінами суду увесь цей час чергували кілька десятків бійців «Правого сектору». У залі обвинувачених підтримували родичі. Після остаточного слова суду обвинувачені не приховували радості, але зауважили, що продовжуватимуть боротися за повне виправдання і за покарання для організаторів стрілянини.

Звичайно наша боротьба ще не закінчена, ми будемо доказувати свою невинуватість

«Звичайно наша боротьба ще не закінчена, ми будемо доказувати свою невинуватість, – сказав Володимир Бурча. – Але суд визнав, що «Правий сектор» ніколи не був і не є бандитами. Я радий тому, що не буду сидіти, залишився на свободі. Хочеться, щоб всі винуваті, і ті, хто називав нас бандитами, і ті, хто зіштовхнув усіх, були покарані».

За словами адвоката Романа Бухтоярова, Мукачівський міськрайонний суд поставив крапку вироком, але це не крапка у самій справі. Після того, як встановлено деякі деталі справи, зокрема щодо загиблих (а таких було дві особи), виникає чимало запитань.

Адвокат подаватиме апеляцію, бо переконаний що його підзахисні не винні по жодному з епізодів. За його словами на початку за інкримінування усіх злочинів його підопічним загрожувало пожиттєве ув’язнення, зокрема через «тероризм». За відсутності доказів усі ці обвинувачення зняті.