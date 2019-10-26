За минулу добу позиції ЗСУ обстрілювали 13 разів – штаб

Незаконні збройні угруповання 13 разів порушили режим тиші на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Згідно з повідомленням, один український військовослужбовець отримав поранення під час обстрілів, ще двоє – внаслідок підриву на розтяжці, яку залишили бойовики під час відступу.

В штабі зафіксували шість обстрілів в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід»: поблизу Новомихайлівки, Красногорівки, Водяного, Авдіївки та Лебединського.

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«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – зі стрілецької зброї; біля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів; у районі Травневого – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів», – йдеться в зведенні.

З початку доби 26 жовтня, додають у штабі, бойовики здійснили два обстріли, втрат серед особового складу ООС немає.

Незаконне угруповання «ДНР» 25 жовтня звинувачувало ЗСУ в обстрілі окупованої території.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.