Бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівки – штаб

Бойовики незаконних збройних угруповань зірвали розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі села Богданівки Донецької області, заявляє 25 жовтня штаб Операції об’єднаних сил.

«24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)», – йдеться в заяві.

У штабі назвали ситуацію демонстрацією з боку бойовиків «небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань».

За домовленостями, перед розведенням військ у ділянках Золотого та Богданівки-Петрівського має пройти семиденний термін без обстрілів.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

У відповідь на рішення узгодити текст «формули Штайнмаєра» в українських містах періодично відбуваються акції «Ні капітуляції!».