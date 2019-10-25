Кучма: «формула Штайнмаєра» – не капітуляція, але в нинішньому вигляді – неприйнятна

Другий президент України, представник країни у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що ухвалення Україною так званої «формули Штайнмаєра» не є капітуляцією, однак наголошує на неприйнятності того варіанту цієї угоди, який нині пропонують Києву. Про це, як передає агенція «Інтерфакс-Україна», Кучма заявив у Чернігові.

«Формула Штайнмаєра, яку мають розглядати на рівні Верховної Ради і так далі, це – не капітуляція, це також шлях, ми маємо обговорювати, якщо є пропозиції. І ми не маємо відкидати все, що нам пропонують подумати над цим, але приймати або не приймати – це вже інша справа. Звичайно, у тому вигляді, в якому нам пропонують – ні», – сказав Кучма.

Він додав, що Київ п’ять років «відбивався» від «формули Штайнмаєра», але, щоб вона була реалізована, має бути забезпечене «виведення всіх військ, техніки, роззброєння, межа щоб була віддана Україні». Інакше, каже Кучма, «вибори» там проводити не можна.

Раніше і президент України Володимир Зеленський заявив, що про імплементацію так званої «формули Штайнмаєра» в новий закон про «особливий статус» до припинення вогню, обміну полоненими та розведення військ на Донбасі говорити рано.​

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

У відповідь на рішення узгодити текст «формули Штайнмаєра» в українських містах періодично відбуваються акції «Ні капітуляції!».