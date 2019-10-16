Про впровадження «формули Штайнмаєра» говорити рано – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про імплементацію так званої «формули Штайнмаєра» в новий закон про «особливий статус» до припинення вогню, обміну полоненими та розведення військ на Донбасі говорити рано. Про це він повідомив у Ризі під час зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

«Якщо всі, і російська сторона, хоче зупинити страшну трагедію, цю війну, якщо ми про це домовимося, ми будемо говорити про імплементацію «формули Штайнмаєра» в закон про особливий статус. Закон про особовий статус ми будемо обговорювати саме в тому органі, який приймає будь-які закони, – це парламент. Поки що зарано говорити про ці кроки. Перші кроки – це припинення вогню, обмін полоненими», – сказав Зеленський.

За його словами, «формула Штайнмаєра» буде імплементована в новий закон про «особливий статус» у випадку, якщо сторони під час зустрічі у «нормандському форматі» домовляться щодо подальшого мирного врегулювання на Донбасі.

Крім того, Зеленський заявив, що на сьогодні в районах Петрівського та Золотого – два дні «тиші», але треба дочекатись семиденного терміну для розведення військ.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

У відповідь на рішення узгодити текст «формули Штайнмаєра» в українських містах періодично відбуваються акції «Ні капітуляції!».