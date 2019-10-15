Петро Порошенко: Висмикнута із Мінська «формула Штайнмаєра» є «антиукраїнським інтересом»

Різниця між «формулою Штайнмаєра», про яку в 2016 році говорив п'ятий президент України, і нинішньою полягає в тому, що окремо від дорожньої карти імплементації Мінська про цю формулу не говорили. Про це у коментарі Радіо Свобода в кулуарах Верховної Ради заявив експрезидент, а нині народний депутат Петро Порошенко.

«Сьогодні вони говорять про «формулу Штайнмаєра» і жодного слова про миротворців, ані всього комплексу заходів щодо імплементації Мінських домовленостей, ані про пріоритет безпекових заходів», – зазначив Порошенко.

Окрім того, він заявив, що висмикнута «формула Штайнмаєра», автором якої, за словами експрезидента, насправді є Сергій Лавров, із загальної дорожньої карти імплементації Мінська є «абсолютно антиукраїнським інтересом».

«Формулу Штайнмаєра» погоджував попередній уряд, але поточний планує її виконати, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту 14 жовтня.

12 жовтня народний депутат та п’ятий президент України Петро Порошенко прокоментував, що «формула Штайнмаєра» є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей». У 2016 році Порошенко згадував «формулу Штайнмаєра» за часів свого президентства у контексті організації виборів на окупованих територіях. Обов’язковою умовою Києва для проведення виборів він називав передусім виведення іноземних військ з окупованого Донбасу.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «Нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей».