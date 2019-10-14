Пристайко: «Формула Штайнмаєра» – це «болючий компроміс» 

«Формулу Штайнмаєра» погоджував попередній уряд, але поточний планує її виконати, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту.

«Ця «формула Штайнмаєра» була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є», – заявив він.

Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію.

«Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень», – заявив міністр.

12 жовтня народний депутат та п’ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив думку, за якою «формула Штайнмаєра» є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей».

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Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей».