Порошенко розповів у Лондоні, чим небезпечна «формула Штайнмаєра»

П’ятий президент України Петро Порошенко в Лондоні на засіданнях Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО розповів, чим небезпечна реалізація «формули Штайнмаєра» для України. Про це повідомляє 12 жовтня сайт партії «Європейська солідарність», яку Порошенко очолює.

«Формула Штайнмаєра» в її погодженому вигляді є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей. Її визначальними елементами, серед іншого, мають бути виведення російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних воєнізованих формувань, перехід українсько-російської ділянки кордону під контроль України», – наголосив Порошенко.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв'ю», що зусилля президента України Володимира Зеленського з активізації переговорів у «нормандському форматі» мають на меті не допустити реалізації на окупованій частині Донбасу придністровського сценарію.

Дата зустрічі лідерів «нормандського формату» може стати відомою наступного тижня, заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону в Києві 10 жовтня.

Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей».