Зеленський має зрозуміти, в яку пастку веде себе й Україну – експерти про «формулу Штайнмаєра (огляд преси)

Керівництво бойовиків не бажає втрачати джерела доходів. У разі досягнення реального миру вони втратять владу та гроші і сядуть на лаву підсудних за зраду батьківщині та воєнні злочини, наголошує в «Газеті по-українськи» політолог Олександр Кочетков. Інший експерт видання політолог Михайло Басараб зазначає, що на Донбасі обстріли не припинилися. Росія як не виконувала домовленості, так і не буде. Москва подає Києву сигнали: не піде на жодні поступки і не зробить ні кроку назустріч. Експерти сподіваються, що Зеленський зрозуміє, в яку пастку веде себе й Україну, погодившись на «формулу Штайнмаєра». Українська сторона має активно наголошувати, що вогонь не припиняє і зриває розведення саме Росія. Кожною своєю вимогою Кремль підштовхує Україну до капітуляції, вважає Олександр Кочетков. Стаття називається «Москва каже Києву, що не піде на жодні поступки».

«Владу переконали: від арешту Пашинського матимете тільки плюс» – в публікації під таким заголовком «Газета по-українськи» коментує ситуацію з Сергієм Пашинським. Основна версія, чому за нього взялися зараз – особистий конфлікт Пашинського з Андрієм Портновим. Той мститься. Хоче посадити, хоча б у СІЗО. Пашинський став фігурою, на якій роблять політичний піар. Розрахунок – що громадянам це сподобається, вони не вникатимуть у суть питання. Бо коли нинішня влада казала, що будуть саджати, йшлося про те, що саджатиме тих, хто заробляв на війні та корупції. Але не за хуліганство.

Газета «День» коментує пресмарафон Володимира Зеленського. Видання пише, що найбільш небезпечною стала відповідь, коли Зеленський, реагуючи на запитання з приводу Пашинського і взагалі посадок, кинув фразу, що мовляв «вийдіть на вулицю і запитайте людей, кого вони хочуть посадити». Кого посадити – має диктувати закон, а не вулиця. Бо в історії є багато прикладів, коли за рішенням вулиці в житті країн відбувалося багато трагічних подій, наголошує видання.

Про те, як перемогти корупцію в Україні, в газеті «День» аналізує Богдан Данилишин. Він погоджується, що швидко побороти корупцію українцям не вдасться. Її ніде не вдавалося швидко подолати. Це реально лише тоді, коли підприємцям стає вигідніше займатися не перерозподілом ренти, а ефективною виробничою і торговельною діяльністю на внутрішніх і світових ринках. Докладніше про шляхи подолання корупції йдеться в статті «Культура має значення!»