Сумська міськрада звернулася до Верховної Ради та президента щодо «недопущення капітуляції»

На позачерговій сесії Сумської міської ради 4 жовтня депутати підтримали звернення до Верховної Ради та президента України щодо «недопущення капітуляції, небезпеку якої депутати вбачають в імплементації так званої «формули Штайнмаєра».

У зверненнях ідеться про те, що депутати Сумської міськради «рішуче заперечують спроби розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії».

До президента депутати висувають низку вимог та пропонують «керівництву держави та провідним політичним силам організувати національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на Сході України та долі тимчасово окупованих територій».

У зверненні до парламенту вони закликають «усі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді України, заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити продовження дії закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», відомого також як закон про особливий статус Донбасу.

За це рішення проголосували 23 депутати із 43. На засідання не з’явилися представники фракцій «Опозиційний блок» та «Самопоміч».