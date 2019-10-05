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06 Жовтень 2019, Київ 01:19
Новини | Політика

Хмельницька облрада закликає не допустити реалізацію «формули Штайнмаєра»

Під час протесту проти підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра». Київ, майдан Незалежності, 2 жовтня 2019

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Хмельницька обласна рада закликає не допустити реалізацію так званої «формули Штайнмаєра».

Відповідне звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради 5 жовтня підтримали 44 депутати обласної ради. Жоден із депутатів не виступив проти.

«Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізувати так звану «формулу Штайнмаєра», за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу», – йдеться у зверненні.

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Крім того, депутати вимагають притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства «усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини».

Серед іншого депутати пропонують «у разі подальшого загострення запровадити реальний, а не «фейковий», як у грудні 2018 року, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій».

Раніше зі схожими заявами виступила міські ради Сум, Кропивницького, Черкас, обласні ради Івано-Франківщини та Львівщини.

/**/ /**/ /**/ Під час протесту проти підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» біля Офісу президента України. Київ, 2 жовтня 2019 року
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Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Фоторепортаж: Перша реакція вулиці на рішення погодити текст «формули Штайнмаєра»
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Фоторепортаж: Перша реакція вулиці на рішення погодити текст «формули Штайнмаєра»

У центрі столиці України увечері 1 жовтня відбулися одразу дві вуличні акції, на яких присутні висловлювалися проти так званої «формули Штайнмаєра» й вимагали не продовжувати «капітуляцію»
/**/ /**/ /**/ Під час протесту проти підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» біля Офісу президента України. Київ, 2 жовтня 2019 року
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