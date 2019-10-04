Сумська міськрада звернулась до ВР та президента щодо «недопущення капітуляції»

4 жовтня на позачерговій сесії Сумської міської ради депутати підтримали звернення до Верховної Ради та президента України щодо «недопущення капітуляції, небезпеку якої депутати вбачають в імплементації так званої «формули Штайнмаєра».

Згідно з текстом звернень, що депутати Сумської міської ради «рішуче заперечують спроби розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії».

До президента депутатський корпус висуває низку вимог та пропонує «керівництву держави та провідним політичним силам організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на Сході України та долі тимчасово окупованих територій».

У зверненні до парламенту вони закликають «усі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді України, заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити продовження дії Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», відомий також як Закон про особливий статус Донбасу.

За це рішення проголосували 23 присутніх депутати із 43 загального складу. На засідання не з’явилися представники фракцій «Опозиційного блоку» та «Самопомочі».

Крім того, після закінчення сесії група активістів звернулася до голови Сумської обласної ради Володимира Токара з проханням зібрати обласну раду і також засудити «формулу Штайнмаєра».

«Я за Україну, я проголосую. Але я не гарантую, що депутати зберуться і підтримають, потрібно, щоб ініціатива йшла від вас», – сказав Володимир Токар.

У відповідь на це активісти ініціюють віче під гаслом «Ні капітуляції!», на якому ухвалять відповідну резолюцію з вимогами скликати на позачергове засідання обласних депутатів, щоб ті висловити свою позицію щодо «формули Штайнмаєра». Про це Радіо Свобода повідомила голова сумського осередку Всеукраїнської Правозахисної Організації «Меморіал» імені Василя Стуса Світлана Ревякіна. Тож у неділю 6 жовтня в Сумах на площі Незалежності о 12:00 відбудеться мітинг.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.