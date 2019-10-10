Відступ назад на Донбасі неприйнятний – звернення Львівської міськради

Львівська міська рада звернулася до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради України з вимогою, щоб будь-які перемовини щодо досягнення миру в державі проводилися з урахуванням безпекових інтересів України і думки її захисників. За звернення щодо так званої «формули Штайнмаєра» проголосувала більшість обранців.

На думку депутатів, абсолютно неприйнятними є будь-які компроміси в таких питаннях, як відведення українських військ з облаштованих укріплень, відступ назад; проведення виборів на території ОРДЛО за відсутності контролю влади України над цими територіями; надання будь-якої форми особливого статусу цій території, що суперечитиме чинній Конституції України та принципу територіальної цілісності та унітарності держави.

«Усі ми прагнемо миру. Але мир у будь-який спосіб – недопустимий! Мир на основі формули, яка поставить знак рівності між героїчними захисниками цілісності держави, що віддали свої життя за Україну, та найманими бойовиками, що вбивали, катували і грабували мирне населення, є злочином проти громадян нашої країни, які «усі тепер президенти», – мовиться у зверненні.

2 жовтня заяву аналогічного змісту на сесії Львівської обласної ради підтримали одноголосно 66 присутніх депутатів.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу можливі за повного контролю Києвом неконтрольованої частини кордону з Росією.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «нормандської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» є «серйозною дипломатичною перемогою республік Донбасу», повідомили ресурси бойовиків із посиланням на Наталю Ніконорову, яку вони називають «главою МЗС ДНР».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Неможливість для Києва отримати контроль над кордоном прямо визначає третя з мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів. За цим документом, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має тільки розпочатися «в перший день після місцевих виборів», а завершитися тільки «після всеосяжного політичного врегулювання» і при тому «у консультаціях і за погодженням із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої Контактної групи».

Та при цьому перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний.