Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Вересень 2019, Київ 08:23
Політика

Війна України з Росією. Кремль хоче перетворити Донбас на Придністров’я

Під час акції з вимогою до президента України Володимира Зеленського не підписувати капітуляційних угод із Росією, й не погоджуватися на так звану «формулу Штайнмаєра». Київ, 19 вересня 2019 року

Дивитись коментарі

(Рубрика «Точка зору»)

В інтерв’ю московській газеті «Коммерсантъ» очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров порівняв майбутній статус окупованих районів Донбасу – статус, який вони повинні отримати в результаті врегулювання конфлікту – зі статусом Придністров’я.

Уважному читачеві це порівняння здасться невиправданим. Адже конфлікт у Молдові досі не врегульовано. Так звана «Придністровська Молдавська республіка» (ПМР) залишається самопроголошеною державою, яка не вважає себе частиною території Республіки Молдова. У цьому регіоні кілька разів проходив референдум про приєднання до Росії і керівники ПМР постійно наголошують, що входження до складу Росії залишається головним політичним завданням «республіки». Втім, такі ж заяви роблять і керівники так званих «народних республік» Донбасу.

Однак Лавров зовсім не обмовився. Він коментував не актуальний статус Придністров’я, а підхід Кремля до врегулювання в Молдові. У Москві пропонували Кишиневу погодитися з планом створення федеративної держави, в якій «Придністровська Молдавська республіка» – формально частина федерації, а фактично – держава в державі зі збереженням всієї своєї маріонеткової інфраструктури. І, звичайно, на території цієї псевдодержави зберігається російська військова присутність. А сама Республіка Молдова при цьому зберігає нейтральний статус. Нейтральний статус при фактичній окупації частини своєї міжнародно визнаної території російськими військами.

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров (архівне фото)
Керівник МЗС Росії Сергій Лавров (архівне фото)

Два підходи у Кремлі та небезпека «тихої капітуляції»

До речі, автором і лобістом цього плану був віце-прем’єр Російської Федерації Дмитро Козак, з яким зараз активно контактує помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Здається, в російському керівництві зараз конкурують два підходи.

Перший, який відстоює помічник президента Росії Владислав Сурков – це збереження «народних республік» як квазі-держав, як важелі тиску на Україну і інструменти заробітку для російської політичної еліти.

І другий, прихильником якого є Дмитро Козак – це інкорпорація «народних республік» до складу України зі збереженням всієї їхньої «державної інфраструктури» і, зрозуміло, російської військової присутності.

Зрозуміло, як інструмент для збагачення російської політичної еліти територію теж буде збережено – тільки заробляти будуть інші угруповання. І зрозуміло, що рано чи пізно однією з вимог до врегулювання стане декларування Україною свого нейтрального статусу і відмова від вступу до НАТО. Не випадково президент Володимир Зеленський постійно говорить про необхідність проведення референдуму щодо євроатлантичної інтеграції України, а представники його команди неодноразово давали зрозуміти, що від євроатлантичної інтеграції можна було б і відмовитися. Це і є підготовка до «тихої капітуляції».

Під час акції з вимогою до президента України Володимира Зеленського не підписувати капітуляційних угод із Росією, й не погоджуватися на так звану «формулу Штайнмаєра». Київ, 19 вересня 2019 року
Під час акції з вимогою до президента України Володимира Зеленського не підписувати капітуляційних угод із Росією, й не погоджуватися на так звану «формулу Штайнмаєра». Київ, 19 вересня 2019 року

Адміністрації Зеленського слід відмовитися від небезпечних ілюзій

На пріоритетність такого підходу з боку Росії вказують інші тези Лаврова. Зокрема, коли російський міністр, коли коментує проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством, вимовляє цілком зрозумілу фразу: «закон законом, але позицію самопроголошених республік має бути враховано».

У Мінських угодах йдеться виключно про те, що з місцевою владою повинен бути узгоджений порядок проведення виборів за українським законодавством. Порядок, а не їхня позиція щодо самих виборах та про те, за яким законодавством їх проводити. І при цьому Мінські угоди не залишають ніякого простору для збереження «народних республік». Взагалі ніякого. Вибори проводяться в районах Донецької та Луганської областей України, а не в «республіках».

Коли Лавров каже «закон законом», він розкриває головну задачу російської влади – збереження «народних республік» і російських військ на українській землі. Переможе лінія Суркова – і «народні республіки» залишаться маріонетковими «державами» під протекторатом Кремля. Переможе лінія Козака – і «народні республіки» залишаться маріонетковими «державами» під протекторатом Кремля, але з формальним поверненням до складу України. Ось і вся різниця.

Для того, щоб перемогли не Сурков з Козаком, а Україна, адміністрації Володимира Зеленського слід відмовитися від небезпечних ілюзій щодо самої можливості досягнення домовленостей з Кремлем на російських умовах. Метою Києва має стати відновлення територіальної цілісності країни і реальна реінтеграція Донбасу, а не перетворення цієї території на вічну ракову пухлину на тілі держави і важіль постійного російського політичного і військового тиску на Україну.

Віталій Портников журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Політична карикатура художника Олексія Кустовського
Політична карикатура художника Олексія Кустовського

Олексій Мінаков: Зеленському не треба намагатися повернути Крим і Донбас ціною капітуляції

Павло Казарін: Зеленський може увійти в історію як людина, яка програла війну

Україна, НАТО і Кремль. Відповідь депутату від «Слуги народу» Ірині Верещук​

  • 16x9 Image

    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG