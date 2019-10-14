У Дніпрі на «вічі спротиву капітуляції» оголосили ультиматум українській владі

У Дніпрі, на площі під обласною державною адміністрацією, відбулось «віче спротиву капітуляції». У ньому взяло участь близько півтисячі людей, серед яких – учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, громадські активісти, переселенці. Вони протестували проти запровадження «формули Штайнмаєра».

У руках учасники акції тримали плакати з написами «Ні капітуляції!», також скандували гасло «Слово нації – ні капітуляції».

За словами одного з координаторів акції Андрія Денисенка, учасники віче оголосили ультиматум українській владі з кількома вимогами, серед яких – «закінчити будь-які розмови» про капітуляцію, розведення військ, відновлення водопостачання Криму, відновлення торгівлі з окупованими територіями.

Серед вимог протестувальників також заборона запровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України, заборона амністії для бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР», заборона утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій, на окупованих територіях Донбасу, заборона проведення виборів на території ОРДЛО до отримання повного контролю на україно-російським кордоном.

Як зазначив Андрій Денисенко, термін виконання вимог – місяць, до «дня всіх Майданів».

«Сьогодні у нас ще є шанс й історична можливість зупинити зраду, зупинити капітуляцію. Для цього треба – дуже просто – «Вово, перестань здавати!». Здавати Україну. Не можна перестати стріляти, бо цей ворог на нашій землі. Луганська та Донецька область – це не якась там територія з особливим статусом, це українська територія, окупована через вторгнення російських регулярних військ», – сказав Андрій Денисенко.

За площі дніпряни організували збір підписів під вимогам до української влади, а також роздавали інформаційні листівки з закликом «Не дозволь їм переступити червоні лінії».