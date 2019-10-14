У Києві священики вшанували пам’ять загиблих оборонців України

Сьогодні, 14 жовтня, у день Покрови Богородиці та день захисників України, священики Православної церкви України (ПЦУ) провели літургію біля Стіни пам’яті на мурі Михайлівського золотоверхого монастиря у пам’ять загиблих оборонців України.

Разом із священиками у службі взяли участь родини загиблих бійців та ветерани АТО (ООС).

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у Михайлівському соборі відбулась урочиста служба з нагоди свята Покрови, за участю архієреїв ПЦУ: як поінформував Радіо Свобода керівник Синодального управління військового духовенства митрополит Іоанн, сьогодні «Служби Божі за Небесне покровительство українським воїнам» відбуваються у багатьох містах України, а також у зоні проведення ООС. Священики також проводять літургії у пам’ять загиблих бійців.

День захисника України відзначають як державне свято з 2015 року. Кілька акцій приурочених до сьогоднішнього дня мають відбутися сьогодні в Києві та інших містах України.