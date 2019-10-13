Зеленський закликав 14 жовтня «не створювати картинку для російського телебачення»

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців поважати мирний протест і гарантувати його безпеку під час анонсованих на 14 жовтня акцій. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Окрім того, він звернувся і до учасників акцій, аби ті не піддавались на провокації тих, «хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення».

«14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним. І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено. Обіцяю вам як президент України і верховний головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу», – зазначив президент.

Раніше в МВС повідомили, що 14 жовтня в День захисника України по всій країні заплановано близько 300 масових заходів, зокрема в Києві ветерани та добровольці подали заявки на п’ять акцій.

14 жовтня відзначають День захисника України.

У жовтні 2014 року його своїм указом запровадив тодішній президент Петро Порошенко. Одночасно був скасований указ про запровадження в Україні Дня захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого. Із 2015 року День захисника України визначили державним святом.

Дату обрали невипадково – 14 жовтня відзначається День українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці й річниця створення Української повстанської армії.