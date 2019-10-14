Пристайко: зустріч у «нормандському форматі» може відбутися в листопаді, якщо Росія погодиться

Саміт у «нормандському форматі» може відбутися вже в листопаді 2019 року, якщо Кремль погодить дати – про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 14 жовтня, спілкуючись із журналістами в Люксембурзі.

Заява Пристайка пролунала після його зустрічі з головами МЗС країн-членів Євросоюзу в рамках засідання Ради Євросоюзу з питань закордонних справ.

«Дати зараз обговорює «Нормандська четвірка». Є розуміння, що це може бути наступний місяць, якщо російська сторона підтвердить дати, запропоновані нашими партнерами», – сказав міністр.

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10 жовтня президент України Володимир Зеленський припустив під час пресмарафону в Києві, що дату зустрічі в «нормандському форматі» учасники – Україна, Франція, Німеччина, Росія – можуть погодити вже на тижні з 14 тижня.

Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей».