Зеленський чинить останню спробу не допустити на Донбасі Придністров’я – Пристайко

Зусилля президента України Володимира Зеленського з активізації переговорів у «нормандському форматі» мають на меті не допустити реалізації на окупованій частині Донбасу придністровського сценарію. Про це Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Ми в найперші дні нападу на нас Росії усвідомлювали, що, напевне, йдеться про створення Придністров’я і на нашій землі… Я спостерігаю, що ми, на жаль, заглиблюємося далі і далі в якісь такі сценарії інкапсуляції цього регіону. І те, що зараз робить президент Зеленський – це, можливо, остання спроба якось розірвати цю тенденцію, цей тренд, який, якщо не робити зараз різких рухів, останніх спроб, напевне, закінчиться тим, що квазіутворення, яке називається «ЛНР», «ДНР», буде все далі і далі заглиблюватися в радянське минуле і відриватися від основного шляху розвитку, який вибрала решта України», – сказав міністр.

Дата зустрічі лідерів «нормандського формату» може стати відомою наступного тижня, заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону в Києві 10 жовтня.

Останні два місяці точаться розмови про те, що після трирічної перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії.

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей».

Повністю інтерв’ю з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 12 вересня.