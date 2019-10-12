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12 Жовтень 2019, Київ 08:18
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«Ми теж велика держава. Не треба думати, що ми працюємо під диктовку партнерів» – міністр Пристайко

«Ми теж велика держава. Не треба думати, що ми працюємо під диктовку партнерів» – міністр Пристайко
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Він каже, що, якщо не робити зараз різких рухів, то «квазіутворення «ЛНР»-«ДНР» буде все далі заглиблюватися в радянське минуле і відриватися від шляху розвитку, який обрала решта України. Він не довіряє Росії, але, водночас, вважає, що російське суспільство не є монолітним в сенсі повної довіри до «великого лідера», і рано чи пізно наративи у ставленні до України там мають змінитись. Він всіма силами намагається «не дозволити бути втягнутими до розборок між республіканцями і демократами» в США і називає хибним «враження, що ми є жертвою тиску Франції і Німеччини» . Він – міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода

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