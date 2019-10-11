Путін заявив, що Зеленський не здатний забезпечити розведення сил на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін вважає, що український лідер Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі. Про це Путін заявив, виступаючи на саміті СНД у Ашгабаті.

Російський президент назвав винними у «зриві» розведення сил у районах населених пунктів Золоте і Петровське українські «націоналістичні збройні формування».

Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресмарафону 10 жовтня, що розведення військ біля населених пунктів Золоте та Петрівське на Донбасі можливе лише одночасно та за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Але, як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.

Наразі в Золотому перебувають націоналістичні організації, які виступають проти розведення військ. Вони остерігаються, що бойовики почнуть просуватися вперед.