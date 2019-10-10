Розведення сил у Золотому та Петрівському можливе лише одночасно – Зеленський

Розведення військ біля населених пунктів Золоте та Петрівське на Донбасі можливе лише одночасно та за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресмарафону 10 жовтня.

За словами глави держави, домовлено було про відведення сил у трьох населених пунктах: Золотому, Петровському та Станиці Луганській. В останньому розведення відбулося, бо там був дотриманий режим тиші, пояснив президент.

«У Золотому є розведення? У Петрівському є розведення? А в Петрівському були постріли?.. Чи минуло в Петрівському сім днів і не було пострілів? Минуло. Але ми розводитимемо дві ланки – Петрівське та Золоте. Немає такого, що спочатку Золоте, а потім Петрівське, або Петрівське, а потім Золоте. Ми сказали, що готові (до розведення сил. – ред.) у двох пунктах. Тому ми не розводимо, бо в Золотому були постріли», – заявив Зеленський.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Але, як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.