LIVE | «Формула Штайнмаєра» і «нормандський формат». Що задумав Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський демонструє прагнення до проведення зустрічі у «нормандському форматі» за участі лідерів України, Росії, Німеччини і Франції для врегулювання ситуації на Донбасі. Україна пішла на умови Росії – погодила «формулу Штайнмаєра», зараз намагається провести розведення сил на пілотних ділянках фронту. Однак поки що безуспішно – обстріли тривають. Сторони звинувачують одна одну у порушені режиму тиші. Чи відбудеться за таких умов «нормандський саміт»? Чого на ньому може досягти кожен з учасників? На які поступки піде Україна?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Костянтин Єлісєєв, ексзаступник голови Адміністрації президента України Євгеній Шевченко, народний депутат України (партія «Слуга народу»). Ведучий: Віталій Портников.