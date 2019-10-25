У Запоріжжі знов протестували через «формулу Штайнмаєра»

25 жовтня на майдані Героїв Революції у Запоріжжі відбулася акція протесту «Ні капітуляції». Її учасники принесли плакати з відповідними написами та запустили у небо три сигнальні ракети, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами організаторів, метою акції є нагадати владі про раніше висунуті мітингувальниками вимоги щодо недопущення імплементації так званої «формули Штайнмаєра» в новий закон про «особливий статус» Донбасу.

Протестувальники підготували відповідне звернення до керівництва Запорізької обласної державної адміністрації від імені місцевого «штабу супротиву капітуляції». Учасники акції вимагають, щоб президент Зеленський зустрівся з представниками регіональних «штабів супротиву капітуляції» і «він гарантує, що не буде відбуватися здачі території і капітуляції України як держави».

«10 днів тому, 14 жовтня, в Києві відбувся багатотисячний марш з чіткими вимогами проти капітуляції, проти дій влади, які направлені на прийняття «особливого статус» Донецьких, Луганських областей, проведення виборів до повернення контролю Україною над кордоном. Було озвучено 10-дений термін для виконання певних вимог. І сьогодні цей час вийшов, але, на жаль, президент не зафіксував документально, юридично цих думок, хоча декларує, що повністю погоджується з тими вимогами громадськості. Тому сьогодні прийшли під стіни облдержадміністрації, аби передати листа голові як ставленику президента у Запорізькій області», – розповів один з організаторів акції Максим Зайченко.

Звернення активісти передали заступнику голови ОДА Зінаїді Бойко, яка вийшла поспілкуватися з учасниками акції.

«Я сьогодні отримала від цього поважного зібрання звернення, і хочу сказати, що у Запорізькій області, як і у всій державі, сьогодні створено майданчик для обговорення всіх найважливіших питань, що є в нашій державі. Нещодавно відбувся захід у центрі молоді – «Діалоги про Україну». Впевнена, що такі заходи будуть продовжені. І сьогодні ви тут зібралися, щоб донести свою думку. Ваш думка буде донесена і до голови обласної державної адміністрації, і передана до президента України в місто Київ. Маю чітку впевненість, що сьогодні обговорюючи всі питання на місцях, в державі будуть прийняті ті закони і будуть вирішені таким чином, що найкраще для розвитку нашої держави», – сказала під час мітингу Бойко.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

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Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

У відповідь на рішення узгодити текст «формули Штайнмаєра» в українських містах періодично відбуваються акції «Ні капітуляції!».