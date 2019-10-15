Питання розведення сил у Золотому наразі відкладене – заступник голови Офісу президента

Питання розведення сил у Золотому на Луганщині наразі відкладене, заявив заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк в ефірі «Громадського телебачення».

«Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі острахи. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення – ред.) є відкладене, щоби воно відбулося, потрібні певні умови, повинне бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось», – сказав Костюк.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня. Цього не відбулося через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.