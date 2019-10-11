При розведенні сил армія буде готова при потребі реагувати – нардеп від «Слуги народу»

На блокпості у Кремінній Луганської області нещодавно сталася сутичка між ветеранами АТО з полку «Азов» та українською поліцією.

Активісти обіцяли прорватися в Золоте, де планується відведення української армії, щоб «захистити місцеве населення». Чи вдасться Зеленському відвести війська в Золотому та Богданівці? Чи виправдано бояться розведення ветерани АТО та місцеві жителі?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили народна депутатка України із фракції «Слуга народу» Марина Бардіна, екскомандир полку «Азов», глава «Терен Схід» підрозділу Національного корпусу Максим Жорін.

– Марино, на ваш погляд, що зараз відбувається?

Марина Бардіна: На жаль, було порушено семиденний бажаний режим тиші, який передбачав би відведення військ. І умовне налагодження ситуації, хоча б там не лунали постріли і не вбивали наших військових. Зараз режим тиші порушений і продовжується ситуація невизначеності.

– Володимир Зеленський на днях зустрічався з ветеранами. Там були «Нацкорпус», «Азов» і так далі. Вони запитали, чому він з ними не комунікує, не пояснює. А він у відповідь сказав, що навіщо залякують людей, кажуть, що після розведення прийдуть бойовики. Марино, прийшли добровольці, ветерани. Їхні побоювання виправдані?

Марина Бардіна: Мені б хотілося, щоб всі були проінформовані абсолютно про всі деталі. Тоді б не виникало непорозумінь. Пригадаймо обмін полоненими, який відбувся влітку. Ми тоді до останнього дня не знали дати обміну. Є певна інформація, розголошення якої могло порушити умовні домовленості.

Тому певна нестача інформації є, для мене вона виправдана. Але хочеться, щоб усі, включно з ветеранами, розуміли, що Володимир Зеленський не має наміру здавати українські інтереси та українські території.

– Тут питання в тому, чим ризикує Україна, в разі відведення сил і засобів. Після розведення сил ці території, які перетворяться на «сіру зону» можуть зайняти проросійські збройні формування, після чого українська армія швидше за все не зможе їх відбити. Цим жителям потрібні гарантії.

Армія лишається озброєною та готовою реагувати, якщо щось йде не по плану. Буде підвищене реагування поліції

Марина Бардіна: Якщо війська розводяться, то передбачено, що вони розводяться одночасно з обох боків. Другий момент, армія ж не роззброюється. Вона лишається озброєною та готовою реагувати, якщо щось йде не по плану. Буде підвищене реагування поліції, також буде додатково направлена поліція. Ми так само хочу не втратити контроль над іншими українськими територіями, рухатися до виконання спільних зобов’язань і до миру.

– Дуже багато військових оглядачів кажуть, що боїв швидше за все не буде, бо там живуть люди. Українська армія не наважиться стріляти по населених пунктах.

Марина Бардіна: Я думаю, так просто ці угруповання не зможуть зайти, не маючи якогось спротиву з наших позицій. Армія не буде застосовувати жодну силу до цивільного населення, а має реагувати лише на дії цих угруповань.

– Хто буде контролювати це розведення сил та засобів?

Марина Бардіна: Ми знаємо, що ОБСЄ має контролювати, відстежувати розведення.

– Відновімо послідовність. Російська сторона говорить про те, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил та засобів, яке може бути після семиденного дня тиші. Вам не здається, що Кремль шантажує Володимира Зеленського, аби він пішов на прямі переговори з Донецьком та Луганськом, щоб потім він міг зустрітися з Володимиром Путіним? Чи розглядаєте взагалі можливість прямих переговорів з так званими представниками Донецька й Луганська?

Марина Бардіна: На початку передумовою зустрічі в Нормандському форматі було погодження «формули Штайнмаєра». Це відбулося. Пізніше мала бути зустріч, вона постійно відкладається. Але був коментар прес-секретаря Путіна, що вони так само зацікавлені у цій зустрічі. Хочеться вірити, що хоч тут ми чуємо правду.

Чи готові ми на переговори з невизнаними суб’єктами? Я вважаю, що ні

Чи готові ми на переговори з невизнаними суб’єктами? Я вважаю, що ні, таких переговорів бути не може. Але переговори у Нормандському форматі мають відбутися.

Слухач, Луганщина: Розведення військ, а скільки запитань. Чому у нас не розглядають варіант Придністров’я-2? Завершити воєнні дії, поставити кордон.

Марина Бардіна: Для мене як громадянки, замороження конфлікту виглядає досить критичним і небажаним. Я б не хотіла, щоб ці території були заморожені на невизначений час. Але ми не відкидаємо, що це може статися, якщо всі інші інструменти будуть використані.

– Ми змогли зв’язатися із представниками Нацкорпусу. Максиме, де ви зараз і що робите?

Максим Жорін: Ми у Золотому. Допомагаємо військовим, допомагаємо місцевим мешканцям. Після того як ми приїхали, побачили, що допомоги потребують як ті, так і інші. І не тільки у великому питанні розведення, а й банальних побутових справах.

– Максиме, проти чого ви протестуєте? Адже поки не збираються відводити Збройні сили України з Золотого та Петровського, бо немає режиму тиші.

Максим Жорін: Так, це правда. Але були заяви, що вони збираються розводити. Коли ми сюди прибули, стояло питання, що вже 9 жовтня хотіли розводити. Тому ми приїхали, щоб показати свою позицію та рішучість. Навіть якщо вони дадуть такий наказ військовим і вони вимушені його виконати, то є в Україні люди, які готові захищати територію.

Марина Бардіна: Скажіть, будь ласка, чому відбулася сутичка з поліцією?

Максим Жорін: Правоохоронні органи мали наказ, щоб затримати нас якомога довше на блокпості Кремінна, не пустити активістів, волонтерів, ветеранів у Золоте для проведення мирної акції. Акція відбулася і вона була дійсно мирною. Там були не тільки правоохоронці, а й співробітники СБУ.

Тому вони затягували всі процедури, на ходу їх вигадували про проходження контролю. Всі документи були надані.

– Ще були повідомлення, що у представників Нацкорпусу вилучили зброю.

Максим Жорін: У цій колонні, яка їхала через Кремінне, жодної зброї не було.

Марина Бардіна: Якщо буде витримано сім днів тиші й почнеться розведення військ, ви будете протидіяти?

Максим Жорін: Ні. Ми не будемо зупиняти військових. Але все, що ми можемо зробити, ми зробимо.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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