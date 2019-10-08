Під час розведення противник теж відходитиме – з Ясинуватої, частково з Донецька – генерал Бондар

Гості програми «Ваша Свобода»: Ігор Романенко, ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України; Богдан Бондар, заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил; Олег Жданов, військовий експерт

Угруповання «ЛНР» і «ДНР» – самостійні від Москви суб’єкти у врегулюванні конфлікту на Донбасі, наголосив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Це сказано тоді, коли очікується зустріч у «нормандському форматі», де сядуть за стіл переговорів Путін і Зеленський, тоді, коли почала діяти нарешті домовленість про розведення військ на Донбасі. Хоча не без проблем – обстріли тривають. Путін таким чином нічого не гарантує Зеленському, навіть не зважаючи на згоду президента України на так звану «формулу Штайнмайєра».

Олександр Лащенко: Пане Романенко, один коментар за іншим робить речник президента Росії Путіна Дмитро Пєсков. Інформагенція «ТАСС» наводить буквально сьогоднішню свіжу заяву Пєскова про те, що, мовляв, Росія готова до зустрічі у «нормандському форматі». Він заперечив заяву, зроблену напередодні міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком в ефірі українського телеканалу ICTV, про те, що Росія нібито шукає підстави, щоб не проводити цю зустріч... Як це все прокоментувати?

Ігор Романенко: Це ще раз можна переконатися у тому, що веде вона (Росія – ред.) себе підступно, переслідує виконання своїх цілей. У даному випадку черговий раз хоче завести так звані «республіки» за стіл переговорів безпосередньо з керівництвом України для їхньої легітимізації.

Як тільки молдавани сіли за стіл переговорів з придністровськими керівниками так званої «республіки», Росія вважала це легітимізацією. І ми бачимо «заморожений» конфлікт. Це може очікувати і Україну, якщо вона на це піде. Але ми на це не йдемо. І це принципово.

Я думаю, що не вдасться таким чином завести. Ми погоджуємося на участь у тристоронній місії. Десь біля їх місце там є, і більше не підніметься. Будемо вирішувати це у «нормандському форматі» і в тристоронніх переговорах у Мінську. Там є можливості реагувати. Хоча, зрозуміло, вирішувати буде Росія і Україна.

– Напередодні міністр оборони України Андрій Загороднюк, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак відвідали лінію розмежування. Яка ваша думка щодо розведення військ?

Ніхто не збирається довіряти росіянам. Питання про інше – шлях просування до миру, за який виступають більше 60% наших громадян

Ігор Романенко: Війна – це дуже складна, страшна і брудна справа. Реалізуються ще 2016 року домовленості між Україною і Росією щодо відведення військ.

Станиця Луганська – вже відбулося. Є ще дві локації – Золоте і Петрівське.

Ми готові до цього. Але це не реалізовується у зв’язку з тим, що ворог не включає режим тиші на тиждень. І ще одне. Мешканці, які там залишаються, хвилюються з приводу того, яким чином буде далі їх оборона, охорона і таке інше. Там знаходяться працівники нашої поліції. І ці наряди підсилили.

Ніхто не збирається довіряти росіянам. Питання про інше – шлях просування до миру, за який виступають більше 60% наших громадян. Крім ОБСЄ, контролює ситуацію наша розвідка, навіть союзники нам допомагають контролювати з космосу.

– Пане Бондар, за вашими даними, як відбувається розведення сил на Донбасі?

На ділянках Золоте і Петрівське ми готові до розведення

Богдан Бондар: Для того, щоб показати як варіант мешканцям Золотого, було запрошено представників громади у Станицю Луганську, щоб вони наочно подивилися, яким чином здійснено було розведення там, наскільки піднята складова в плані забезпечення пропуску мирного населення в Станиці Луганській.

Навіть вчора було декілька провокаційних пострілів



На ділянках Золоте і Петрівське ми готові до розведення, готові до того, що виконаємо взяті на себе зобов’язання.

У той же час противник постійно здійснює обстріли. Навіть вчора, коли знаходилися в районі Золотого наші посадові особи, було декілька провокаційних пострілів, які говорили про те, що російські окупаційні сили не бажають цього розведення.

У нас є досвід роботи у Станиці Луганській, де кілька вулиць потрапили в ділянку розведення

Ми відслідковуємо всю цю ситуацію. Крім того, інформуємо представників ОБСЄ, які здійснюють моніторинг майбутніх ділянок для розведення. Якщо будуть обстріли, якщо це не припинятиметься, то дійсно час розведення сил і засобів буде відтерміновуватися, доки не будуть дотримані всі умови, у тому числі які були визначені міністром оборони.

У нас є досвід роботи у Станиці Луганській, де кілька вулиць потрапили в ділянку розведення. І так само Катеринівка. Близько 120 осіб залишається у ділянці розведення. Там будуть працювати всі органи влади, буде працювати Нацполіція, а також буде відповідно здійснюватися моніторинг. ОБСЄ взяло зобов’язання – моніторинг верифікації цих ділянок. А українська і російська сторони відповідно – дзеркально відведення на 1 кілометр для кожної сторони.

– Проект Радіо Свобода «Донбас. Реалії» буквально днями отримав зі своїх джерел один із варіантів остаточного розведення військ на Донбасі, якщо воно все-таки відбудеться. За цим варіантом, так званими «сірими зонами» можуть стати те ж Широкине, Піски, Гранітне та інші, підконтрольні Києву населені пункти, у демілітаризовану зону також увійдуть Опитне, Світлодарськ, Кримське, Павлопіль, Катеринівка, Луганське, а частково демілітаризованими будуть Талаківка, Бердянське. Це відповідає дійсності?

Богдан Бондар: Поки що, можливо, це один із варіантів, які розглядаються. Але ми повинні зауважити, що і противник також буде відходити з Ясинуватої, частково з Донецька, з Сокільників. З тих населених пунктів, які зараз поки що не контролюються ЗСУ. І всі ці питання повинні будуть розглядатися, як мінімум, тристоронні і у «нормандському форматі».

Поки що ми плануємо завершити три ділянки, а в подальшому перейти, можливо, до інших варіантів, якщо вони будуть запропоновані українською стороною або протилежною стороною. Поки що обговорення по інших ділянках не проводилося.

– Пане Жданов, яка ваша оцінка щодо цього розведення, дій Росії, готовності Путіна до компромісу у врегулюванні на Донбасі?

Тоді ми відійшли з позицій, а потім відвойовували життям наших бійців, декілька місяців чи тижнів ці позиції повертали собі

Олег Жданов: Ми виконуємо всі ці дії в односторонньому порядку. І при тому ми не маємо ніяких гарантій, особливо від Російської Федерації, що та сторона виконає свої зобов’язання.

Ми виконуємо те, що було прописано у 2016 році. Але тоді ми наступили один раз на граблі. А зараз наступаємо на ті ж самі граблі у тих же ж місцях знову. Тоді ми відійшли з позицій, а потім відвойовували життям наших бійців, декілька місяців чи тижнів ці позиції повертали собі.

У Станиці Луганській та сторона не тільки не відвела свої війська, вона ще й побудувала довготривалу вогневу точку, новий дот біля мосту

У Станиці Луганській та сторона не тільки не відвела свої війська, вона ще й побудувала довготривалу вогневу точку, новий дот біля мосту.

І різниця у тому, що військових перевдягли у цивільне і збільшили кількість так званих «митників» з боку тієї сторони.

Немає ніякого запобіжного механізму, щоб контролювати цю територію, тільки спостереження і то засобами оптичної і візуальної розвідки. А місія ОБСЄ – це спостережна місія і працює тільки у світлу частину доби. Вони тільки спостерігають і фіксують.

Я нагадаю «каруселі», які відтворювала Російська Федерація у 2014 році. Коли приїздила ОБСЄ, то вони відводили важку техніку, а ввечері танки поверталися на свої позиції.