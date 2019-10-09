Бойовики 17 разів порушили режим тиші на Донбасі – ООС

Підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим тиші на Донбасі 9 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Зокрема, бойовики обстріляли ділянку розведення сил і засобів у районі Золотого Луганської області.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в порушенні режиму припинення вогню біля Донецька, Ясинуватої та Петрівського, де також мав початися процес відведення військ.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 9 жовтня.

Українська сторона неодноразово заявляла, що розведення сил не можливе доти, доки сім днів поспіль не буде повністю дотримано режим тиші на Донбасі.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.