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29 жовтня 2019, Київ 18:42
Донбас.Реалії

«Сідати за стіл з Путіним – це вже поразка» – ветеран війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Золотого на Луганщині, 26 жовтня 2019 року

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«Говорити треба? З ким? Що таке довгий шлях?». У суботу президент Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами війни на Донбасі, які протестують проти розведення військ в Золотому-4 на Луганщині. Також Зеленський вимагав від представників партії «Національний корпус» вивезти зброю з Золотого-4.

Пізніше заступник голови Нацполіції Вадим Троян заявив, що добровольці вивезли зброю із Золотого. А вже 29 жовтня Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про початок розведення військ в районі Золотого-4.

Чи переконав Зеленський ветеранів АТО? Що дві організації, які протестують проти розведення військ і «формули Штайнмаєра» – «Національний корпус» та «Рух опору капітуляції» – пропонують натомість? І як вони протистоятимуть планам президента?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили екснародний депутат України, учасник «Руху опору капітуляції» Андрій Тетерук, ветеран батальйону «Азов» Артур Литвиненко та громадський діяч, ветеран війни на Донбасі Ілля Кротенко.

– Артуре, вся Україна подивилася відео спілкування президента Зеленського з добровольцями, які вже кілька тижнів живуть у Золотому-4. Ви, мабуть, теж були свідком цього спілкування. Чи переконав вас президент хоча б у тих питаннях, які він порушував у розмовах із ветеранами?

Артур Литвиненко: Особисто мене він не переконав. Те, що він пропонує, нам не подобається, ми вважаємо, що це початок капітуляції. А ще нам дуже сильно не сподобалася манера спілкування з нами. Ми прийшли туди не за вигодами, а відстоювати вже не вперше інтереси нашої держави.

– А сам факт, що президент приїхав до добровольців, як ви розглядаєте?

Артур Литвиненко: Я вважаю, що це нормальне спілкування президента з людьми, яким не байдужа країна. Але сама манера спілкування не сподобалася.

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– Ваші побратими погодилися, що треба говорити з Путіним. А президент Російської Федерації вимагає розведення військ у Золотому й Петровському. Тут немає суперечності.

Артур Литвиненко: Розмовляти потрібно сильніше, за підтримки партнерів. Але точно не сам на сам. Сідати за стіл з Путіним – це вже поразка.

Але коли ми будемо сильніші, зараз нам немає що протиставити Путіну, щоб він сказав, що готовий віддавати наші позиції.

Артур Литвиненко, ветеран батальйону «Азов»
Артур Литвиненко, ветеран батальйону «Азов»

– Андрію, українці створили рух «Руху опору капітуляції». Яка мета цього руху, що ви пропонуєте?

Андрій Тетерук: Як громадяни, які цінують свободу та майбутнє своєї країни, окреслюємо червоні лінії, які чинна влада не має перетнути, аби не почалися незворотні процеси в історії нашої держави.

Готовність Зеленського йти на компроміси, щоб просто зустрітися з Путіним є провокативним. Путін не тільки нічого не виконує, а навпаки – формує умови, де Україна буде послаблювати свої позиції такими кроками
Андрій Тетерук

Готовність Володимира Зеленського йти на компроміси, щоб просто зустрітися з паном Путіним є дещо провокативним. Тому що ми, як держава, беремо на себе зобов’язання виконати певні дії.

Натомість, Путін не тільки нічого не виконує, а навпаки – формує такі умови, де Україна буде послаблювати свої позиції такими кроками. В тому числі й переговорні.

Конкретні кроки, як підписання «формули Штайнмаєра», які зобов’язують українську владу визнати вибори на окупованих територіях. Які мають бути проведені під контролем ОБСЄ, а не української влади, Національної гвардії, української поліції. Ми не розуміємо, навіщо погоджуватися на кроки, які заздалегідь будуть вести нас у хибному напрямку.

Андрій Тетерук, екснародний депутат України
Андрій Тетерук, екснародний депутат України

– ​Андрію, ваш рух анонсував деякий план дій для лідера країни. Що ви пропонуєте натомість, коли Володимир Зеленський намагається виконувати Мінські домовленості?

В останньому обміні військовополонених за формулою 35 на 35 Зеленський підіграв Путіну і віддав 20 українців
Андрій Тетерук

Андрій Тетерук: В жодному разі не можна дозволяти формувати порядок денний Путіну.

В останньому обміні військовополонених за формулою 35 на 35 Володимир Зеленський підіграв Путіну і віддав 20 українців. Ігноруючи застосування міжнародного права.

Ми не відстоюємо наші інтереси, використовуючи міжнародне право. А намагаємося спонукати Путіна йти на пом’якшення.

– Є план Мінських домовленостей, Зеленський декларує, що його виконує. Щоб пройшли вибори в ОРДЛО, потрібно розвести війська, ухвалити закон про особливий статус. Ви проти цього?

Без виконання безпекової компоненти, говорити про виконання політичної частини є хибним напрямком
Андрій Тетерук

Андрій Тетерук: Є пріоритетність виконання Мінських домовленостей – без виконання безпекової компоненти, говорити про виконання політичної частини є хибним напрямком діяльності української влади. Проводити вибори, легітимізуючи вибір маріонеток Російської Федерації, не забезпечуючи безпеку виборцям, це катастрофа.

А «формула Штайнмаєра» ігнорує безпекову компоненту, яка пропонує провести вибори, без врахування, де будуть знаходитися окупаційні війська Російської Федерації.

Ми під час діяльності Верховної Ради 8-го скликання категорично наполягали на тому, що спочатку мають бути зроблені перші три безпекові компоненти: розведення військ – Росія має вивести свої війська за державний контроль, ми маємо забезпечити мирні процеси проведення українських політичних кампаній. І лише після того мають відбутися вибори.

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– Ви зараз за розведення військ?

У Мінських домовленостях йдеться про відведення важкого озброєння, але не військ
Андрій Тетерук

Андрій Тетерук: Категоричні ні. Війська не мають розводитися, це українська земля. У Мінських домовленостях йдеться про відведення важкого озброєння, але не військ.

– На ваш погляд, чого досяг Володимир Зеленський, відвідавши Золоте-4?

Ілля Кротенко: Треба не забувати, що наш президент хороший актор і він непогано це показав у фільмі на «1+1». На мою думку, його ключовою ідеєю є припинити бойові дії, щоб менше українців гинуло. І він дійсно вірить, що йому вдасться зменшити втрати та, можливо, в перспективі досягнути якихось позитивних домовленостей.

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– Партія «Національний корпус» і «Рух опору капітуляції» координують свою діяльність? Чи ви дві незалежні організації й у кожної є своє бачення ситуації на Донбасі?

Андрій Тетерук: «Рух опору капітуляції» – це відкрита платформа. Ми комунікуємо з усіма й відкриті для всіх.

Артур Литвиненко: Ми координуємо цілі, «Національний корпус» є членом руху.

Під час акції «Ні капітуляції!» у столиці України в День Покрови і День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року
Під час акції «Ні капітуляції!» у столиці України в День Покрови і День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року

– Ілля, яким ви бачите вихід з цієї ситуації? Якщо президент ініціює розведення військ, а там добровольці.

Ілля Кротенко: Я, як колишній військовий, я вважаю, що потрібно дотримуватися певної військової субординації. Президента країни обрали понад 70% виборців, окрім того, це верховний головнокомандувач і його рішення щодо військової сфери потрібно виконувати. Він несе персональну відповідальність за те, що відбудеться надалі.

Я бачу суттєвий прогрес із часів колишнього президента, який всі проблеми з незгодними з ними ветеранами АТО вирішував шляхом використання спецназу. Зеленський робить крок назустріч, спілкується з людьми. Якщо він домовився, що вивезена зброя, можливо, він зможе домовитися з ветеранами.

/**/ /**/ КПВВ Золоте, Луганська область. Березень 2019 року
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– Артуре, чи можна якось припинити загибель українських військових? Чого намагається досягти Зеленський. Але без змін позиції Росії.

Артур Литвиненко: Ні. Я думаю, що як тільки ми звільнимо свої території, припиниться війна. А поки на території України знаходяться «ЛДНР», Росія, нічого не буде змінюватися.

– Андрію, під час візиту Володимира Зеленського, місцеві жителі не протестували проти розведення. Як ви це пояснюєте?

Ціллю агресії російських окупаційних військ є вся Україна,
Андрій Тетерук

Андрій Тетерук: Вони заручники ситуації агресії Російської Федерації. Розведення військ не призведе до того, що там настане мир і припинять літати снаряди. Ціллю агресії російських окупаційних військ є вся Україна, вони просто знаходяться в зоні ведення бойових дій.

Артур Литвиненко: Минулого вівторка спілкувалися з людьми, і не все так, як у роликах Зеленського. Насправді, багато людей проти розведення військ. Мої знайомі спілкувалися здебільшого з молоддю і вони проти розведення.

Андрій Тетерук: Немає жодної гарантії від президента Зеленського, що при розведенні припиняться обстріли.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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