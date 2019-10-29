«Сідати за стіл з Путіним – це вже поразка» – ветеран війни з Росією

«Говорити треба? З ким? Що таке довгий шлях?». У суботу президент Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами війни на Донбасі, які протестують проти розведення військ в Золотому-4 на Луганщині. Також Зеленський вимагав від представників партії «Національний корпус» вивезти зброю з Золотого-4.

Пізніше заступник голови Нацполіції Вадим Троян заявив, що добровольці вивезли зброю із Золотого. А вже 29 жовтня Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про початок розведення військ в районі Золотого-4.

Чи переконав Зеленський ветеранів АТО? Що дві організації, які протестують проти розведення військ і «формули Штайнмаєра» – «Національний корпус» та «Рух опору капітуляції» – пропонують натомість? І як вони протистоятимуть планам президента?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили екснародний депутат України, учасник «Руху опору капітуляції» Андрій Тетерук, ветеран батальйону «Азов» Артур Литвиненко та громадський діяч, ветеран війни на Донбасі Ілля Кротенко.

– Артуре, вся Україна подивилася відео спілкування президента Зеленського з добровольцями, які вже кілька тижнів живуть у Золотому-4. Ви, мабуть, теж були свідком цього спілкування. Чи переконав вас президент хоча б у тих питаннях, які він порушував у розмовах із ветеранами?

Артур Литвиненко: Особисто мене він не переконав. Те, що він пропонує, нам не подобається, ми вважаємо, що це початок капітуляції. А ще нам дуже сильно не сподобалася манера спілкування з нами. Ми прийшли туди не за вигодами, а відстоювати вже не вперше інтереси нашої держави.

– А сам факт, що президент приїхав до добровольців, як ви розглядаєте?

Артур Литвиненко: Я вважаю, що це нормальне спілкування президента з людьми, яким не байдужа країна. Але сама манера спілкування не сподобалася.

– Ваші побратими погодилися, що треба говорити з Путіним. А президент Російської Федерації вимагає розведення військ у Золотому й Петровському. Тут немає суперечності.

Артур Литвиненко: Розмовляти потрібно сильніше, за підтримки партнерів. Але точно не сам на сам. Сідати за стіл з Путіним – це вже поразка.

Але коли ми будемо сильніші, зараз нам немає що протиставити Путіну, щоб він сказав, що готовий віддавати наші позиції.

– Андрію, українці створили рух «Руху опору капітуляції». Яка мета цього руху, що ви пропонуєте?

Андрій Тетерук: Як громадяни, які цінують свободу та майбутнє своєї країни, окреслюємо червоні лінії, які чинна влада не має перетнути, аби не почалися незворотні процеси в історії нашої держави.

Готовність Зеленського йти на компроміси, щоб просто зустрітися з Путіним є провокативним. Путін не тільки нічого не виконує, а навпаки – формує умови, де Україна буде послаблювати свої позиції такими кроками

Готовність Володимира Зеленського йти на компроміси, щоб просто зустрітися з паном Путіним є дещо провокативним. Тому що ми, як держава, беремо на себе зобов’язання виконати певні дії.

Натомість, Путін не тільки нічого не виконує, а навпаки – формує такі умови, де Україна буде послаблювати свої позиції такими кроками. В тому числі й переговорні.

Конкретні кроки, як підписання «формули Штайнмаєра», які зобов’язують українську владу визнати вибори на окупованих територіях. Які мають бути проведені під контролем ОБСЄ, а не української влади, Національної гвардії, української поліції. Ми не розуміємо, навіщо погоджуватися на кроки, які заздалегідь будуть вести нас у хибному напрямку.

– ​Андрію, ваш рух анонсував деякий план дій для лідера країни. Що ви пропонуєте натомість, коли Володимир Зеленський намагається виконувати Мінські домовленості?

В останньому обміні військовополонених за формулою 35 на 35 Зеленський підіграв Путіну і віддав 20 українців

Андрій Тетерук: В жодному разі не можна дозволяти формувати порядок денний Путіну.

В останньому обміні військовополонених за формулою 35 на 35 Володимир Зеленський підіграв Путіну і віддав 20 українців. Ігноруючи застосування міжнародного права.

Ми не відстоюємо наші інтереси, використовуючи міжнародне право. А намагаємося спонукати Путіна йти на пом’якшення.

– Є план Мінських домовленостей, Зеленський декларує, що його виконує. Щоб пройшли вибори в ОРДЛО, потрібно розвести війська, ухвалити закон про особливий статус. Ви проти цього?

Без виконання безпекової компоненти, говорити про виконання політичної частини є хибним напрямком

Андрій Тетерук: Є пріоритетність виконання Мінських домовленостей – без виконання безпекової компоненти, говорити про виконання політичної частини є хибним напрямком діяльності української влади. Проводити вибори, легітимізуючи вибір маріонеток Російської Федерації, не забезпечуючи безпеку виборцям, це катастрофа.

А «формула Штайнмаєра» ігнорує безпекову компоненту, яка пропонує провести вибори, без врахування, де будуть знаходитися окупаційні війська Російської Федерації.

Ми під час діяльності Верховної Ради 8-го скликання категорично наполягали на тому, що спочатку мають бути зроблені перші три безпекові компоненти: розведення військ – Росія має вивести свої війська за державний контроль, ми маємо забезпечити мирні процеси проведення українських політичних кампаній. І лише після того мають відбутися вибори.

– Ви зараз за розведення військ?

У Мінських домовленостях йдеться про відведення важкого озброєння, але не військ

Андрій Тетерук: Категоричні ні. Війська не мають розводитися, це українська земля. У Мінських домовленостях йдеться про відведення важкого озброєння, але не військ.

– На ваш погляд, чого досяг Володимир Зеленський, відвідавши Золоте-4?

Ілля Кротенко: Треба не забувати, що наш президент хороший актор і він непогано це показав у фільмі на «1+1». На мою думку, його ключовою ідеєю є припинити бойові дії, щоб менше українців гинуло. І він дійсно вірить, що йому вдасться зменшити втрати та, можливо, в перспективі досягнути якихось позитивних домовленостей.

– Партія «Національний корпус» і «Рух опору капітуляції» координують свою діяльність? Чи ви дві незалежні організації й у кожної є своє бачення ситуації на Донбасі?

Андрій Тетерук: «Рух опору капітуляції» – це відкрита платформа. Ми комунікуємо з усіма й відкриті для всіх.

Артур Литвиненко: Ми координуємо цілі, «Національний корпус» є членом руху.

– Ілля, яким ви бачите вихід з цієї ситуації? Якщо президент ініціює розведення військ, а там добровольці.

Ілля Кротенко: Я, як колишній військовий, я вважаю, що потрібно дотримуватися певної військової субординації. Президента країни обрали понад 70% виборців, окрім того, це верховний головнокомандувач і його рішення щодо військової сфери потрібно виконувати. Він несе персональну відповідальність за те, що відбудеться надалі.

Я бачу суттєвий прогрес із часів колишнього президента, який всі проблеми з незгодними з ними ветеранами АТО вирішував шляхом використання спецназу. Зеленський робить крок назустріч, спілкується з людьми. Якщо він домовився, що вивезена зброя, можливо, він зможе домовитися з ветеранами.

– Артуре, чи можна якось припинити загибель українських військових? Чого намагається досягти Зеленський. Але без змін позиції Росії.

Артур Литвиненко: Ні. Я думаю, що як тільки ми звільнимо свої території, припиниться війна. А поки на території України знаходяться «ЛДНР», Росія, нічого не буде змінюватися.

– Андрію, під час візиту Володимира Зеленського, місцеві жителі не протестували проти розведення. Як ви це пояснюєте?

Ціллю агресії російських окупаційних військ є вся Україна,

Андрій Тетерук: Вони заручники ситуації агресії Російської Федерації. Розведення військ не призведе до того, що там настане мир і припинять літати снаряди. Ціллю агресії російських окупаційних військ є вся Україна, вони просто знаходяться в зоні ведення бойових дій.

Артур Литвиненко: Минулого вівторка спілкувалися з людьми, і не все так, як у роликах Зеленського. Насправді, багато людей проти розведення військ. Мої знайомі спілкувалися здебільшого з молоддю і вони проти розведення.

Андрій Тетерук: Немає жодної гарантії від президента Зеленського, що при розведенні припиняться обстріли.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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