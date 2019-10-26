(Друкуємо мовою оригіналу)

Более 71% опрошенных считают, что Украине больше всего не хватает мира. Это результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 19-22 октября 2019 года. С другой стороны, социологи недавно констатировали, что большинство украинцев против особого статуса ОРДЛО. Насколько проблема войны главная для украинцев? Большинство смирилось или гражданам просто все равно?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили блогер, историк Андрей Плахонин и заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысив.

– 71% украинцев считает, что Украине больше всего не хватает мира. Это свежий опрос. В мае этого года, по данным той же

Социологической группы «Рейтинг», 75% были «за» прямые переговоры с Путиным, а 55,4% – были за прямые переговоры с лидерами ОРДЛО. Также есть мнение, что не нужно предоставлять особый статус части Донбасса. Такое разнообразие. Есть тенденция во мнении украинцев?

Андрей Плахонин: По поводу отношение мира, как родившийся в СССР, я помню, что формально не было войны. Афганскую войну не называли войной, при этом в Советском Союзе говорили: «Лишь бы не было войны». Формулировка вопроса, поставленная социологами обтекаемая. И, вероятно, эти проценты прозвучали точно так же, если бы война была не в Украине, а где-то рядом. Это постоянное беспокойство будет всегда.

Если говорить о тенденции настроений украинцев, то в большей степени они зависят от телевизора.

– Украинского или даже российского?

Андрей Плахонин: Украинский телевизор очень во многом повторяет российский. Уже есть три украинских канала, куда даже запретили ходить депутатам от «Слуги народа», как принято говорить, связанные с Виктором Медведчуком. И есть еще телеканал «Интер».

Спикеры от разных украинских политических сил до того заврались, что уже сами во многом в это поверили

Мы настолько проиграли информационную войну самим себе, погрузли в этой фейковой информации. Спикеры от разных украинских политических сил до того заврались, что уже сами во многом в это поверили. Люди запутались. Во многом запутались в отношении минских переговоров.

По протестам видно, что многие даже не осознают, что нынешняя украинская власть пытается повторять многие ходы предыдущей.

Гибридная война это война лжи двух сторон. И в этом мы сильно проигрываем, потому что в украинском информационном пространстве нет такого единства, как в российском.

– Есть другие результаты соцопросов. По данным центра «Разумкова» за 4-9 октября этого года: 56% выступают против предоставления закрепления в Конституции Украины этого особого статуса. Федерализацию Украины не поддерживает 63%, только 17% поддерживают. Может украинцы хотят мира на украинских условиях?

Даже если ми примем российские условия, тоже не получим мира от Путина

Андрей Плахонин: Мира на украинских условиях от Путина мы не получим никогда. И даже если примем российские условия, мы тоже не получим мира. Это нужно помнить всегда. Потому что политика Путина направлена на как минимум расчленение Украины, желательно, поглощение будущего нового российского рейха. Это не только в отношении Украины, а в большей части постсоветского пространства.

Такие, казалось бы, однозначные, но больше половины показателей – это проявление, что нет целенаправленной высказанной властями политики. Пока что мы видим сохраняющуюся инерцию взглядов украинцев, которые были сформированы за пять лет Порошенко.

– Вы согласны, что даже если у Зеленского и его команды были какие-то иллюзии, что с Путиным можно договориться, сколько нужно времени, чтобы эти иллюзии развеялись?

Андрей Плахонин: Порошенко тоже пытался и местами даже верил обещаниям Путина, что закончилось Иловайском. И нам ждать нового Иловайска, чтобы эта команда поняла, что к чему? Мне кажется, понятие команды Зеленского довольно размытое. Там есть очень многие, с разными взглядами. Но не следует забывать, что за этот ликбез для украинской молодежи со стороны Путина обходится в человеческие жизни, в квадратные километры украинской территории.

– Группа «Рейтинг» замеряли отношение украинцев к особому статусу, возможного одобрения «формулы Штайнмайера». Расскажите детальнее о результатах.

Если спрашивать граждан конкретно о положениях, которые включает «формула Штайнмайера», тут мысли расходятся

Любомир Мысив: Да, мы недавно проводили опрос по отношению украинцев к решению ситуации с оккупированными территориями Донбасса. Например, большинство украинцев не понимают «формулу Штайнмайера», что это за инициатива. Если же спрашивать граждан конкретно о тех положениях, которые включает «формула Штайнмайера», тут мысли расходятся.

Наибольшей поддержкой пользуется идея проведения местных выборов, но с условием получения контроля над украинско-российской границей со стороны Украины. И не поддерживается амнистия боевиков и создание отрядов «народной милиции».

– Мы обсуждали опрос, который проводился 16 мая этого года и там говорилось, что 75% были за прямые переговоры Зеленского с Путиным ради урегулирования. А 55,4% за прямые переговоры с лидерами ОРДЛО.

Любые инициативы относительно дипломатических путей решения вопроса Донбасса, будут иметь поддержку населения

Любомир Мысив: У меня нет под руками результатов. Но если говорить о прямых переговорах между президентами России и Украины, эта инициатива имеет довольно значительную поддержку среди украинцев. Относительно прямых переговоров с боевиками, есть поддержка любой мирной инициативы. Нужно выходить из того, что любые инициативы относительно дипломатических путей решения вопроса Донбасса будут иметь некую поддержку среди населения.

Если говорить о более глобальных вещах, уступках, тут украинцы будут более против.

– Господин Любомир, по данным нового опроса, 71% респондентов считает, что Украине больше всего не хватает мира. 43% – Украине нужен порядок, 40% – за стабильность. Что респонденты вкладывают в понятие мира?

Любомир Мысив: Если говорить конкретно об этом вопросе, то в мир вкладывают понятие прекращения войны с Россией. Вопрос войны являются проблемой номер один для всех украинцев.

– Андрей, последний вопрос вам как историку. Вы вспоминали Советский Союз. Российский профессор Валерий Соловей считает, что нынешняя Россия в таком же экономическом состоянии, как Советский Союз за два года до распада. Это преувеличение?

Андрей Плахонин: Если брать людей, которые делают финансовую политику в Кремле, мы видим, как там справились с экономическим кризисом, который разразился в России в 2015 году. Тогда резко упали цены на нефть. Они смогли перестроить экономику, они помнят опыт 1980-х годов. Экономический блок Путина неплохой.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)