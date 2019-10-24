Виїзне засідання депутатів на Донбасі. Що хочуть місцеві жителі від Верховної Ради?

Дороги, водопостачання, пенсії, децентралізація, оформлення документів, перетин КПВВ та додатковий віцепрем’єр. З такими запитами і проблемами працюють цими днями депутати Верховної Ради на виїзному засіданні комітету з прав людини на Донбасі. Що вирішують на засіданні, яке «їздить» містами сходу, що чують депутати від місцевого населення? Про це Радіо Донбас.Реалії розпитало Соломію Бобровську, депутата Верховної Ради від фракції «Голос».

Найважливіші питання, що порушують на виїзному засіданні у Донецькій області – це виплата пенсій. Про це говорили і депутати, і люди, з якими депутатам вдалося поспілкуватися, каже член комітету.

«Сьогодні механізм виплати є тільки переміщеним особам. Коли ми говоримо, що держава має виплачувати пенсії громадянам, що живуть на тимчасово окупованих територіях, то там борг вже становить більше від 30 мільярдів», – каже Бобровська.

Ще одна проблема, особливо прифронтових сіл – документи. На лінії зіткнення є села, в яких вже не живуть цивільні, і номінально вони вважаються підконтрольною Києву територією, але люди, що звідти виїхали, не мають жодного правового статусу. Ні постраждалих від збройної агресії, ні статусу переселенців. «Те ж Широкине, де люди не можуть отримати документи», – зазначає депутат.

Але є і позитивні моменти, каже Бобровська: так, Міністерство юстиції спростили процедуру визнання фактів смерті та народження на окупованій території.

Питання постачання води – одне з найкритичніших

Не залишилось без уваги і питання КП «Вода Донбасу», у якого накопичилось багато боргів за попередні роки як із нині окупованої території, так і з підконтрольної Києву. «Питання постачання води – одне з найкритичніших. І на Луганщині ми знову порушимо це питання, бо Лисичанськ без води», – розповідає депутат.

Крім того, на Донеччині і Луганщині все ще не реалізували до кінця реформу децентралізації, тому питання об’єднання громад і укрупнень районів усе ще відкрите, каже Бобровська.

Побачили члени парламентського комітету і «діри» в лікарнях: «Перенатальний центр, онколікарні. Там величезні тріщини прямо в палатах».

На переконання Бобровської, уряд припустився помилки, коли звів в одну інституцію Міністерство у справах ветеранів та у справах внутрішньо переміщених осіб: це ускладнює вирішення проблем і військових, і переселенців.

«Нам треба оформити перелік постраждалих від збройної агресії. І це не тільки військові або переселенці. Є ж і цивільне населення, що живе в «сірій зоні», люди, що живуть на тимчасово окупованій території. Все це має бути комплексно, щоб ми розуміли, хто в цей реєстр має входити», – наголошує Бобровська та додає, що після складання такого реєстру можна буде говорити про посаду в уряді для людини, яка буде відповідати за вирішення проблем постраждалих від війни.

ОСТАННІЙ ЕФІР РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)